ImmuDB is een open-source, onveranderlijke database geschreven in Go die de volledige geschiedenis van alle gegevenswijzigingen bewaart. Elke schrijfbewerking wordt cryptografisch geverifieerd, waardoor het onmogelijk is om records te wijzigen of te verwijderen zonder detectie — wat je een fraudebestendig auditlogboek oplevert, van nature.

ImmuDB is inzetbaar als een standalone server en ondersteunt key-value, SQL en document datamodellen, en wordt geleverd met een ingebouwde webconsole voor het doorzoeken van gegevens en het beheren van gebruikers. Zelf-hosting geeft je volledige controle over gevoelige auditlogboeken, compliance-records en transactiegeschiedenis op je eigen infrastructuur zonder externe afhankelijkheden.