Implementeer ImmuDB met een één-klik-installatie.
Onveranderlijke, fraudebestendige database met cryptografische verificatie voor controleerbare gegevensintegriteit.
Kies een VPS-plan voor ImmuDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ImmuDB kunt bouwen
ImmuDB is een open-source, onveranderlijke database geschreven in Go die de volledige geschiedenis van alle gegevenswijzigingen bewaart. Elke schrijfbewerking wordt cryptografisch geverifieerd, waardoor het onmogelijk is om records te wijzigen of te verwijderen zonder detectie — wat je een fraudebestendig auditlogboek oplevert, van nature.
ImmuDB is inzetbaar als een standalone server en ondersteunt key-value, SQL en document datamodellen, en wordt geleverd met een ingebouwde webconsole voor het doorzoeken van gegevens en het beheren van gebruikers. Zelf-hosting geeft je volledige controle over gevoelige auditlogboeken, compliance-records en transactiegeschiedenis op je eigen infrastructuur zonder externe afhankelijkheden.
Belangrijkste kenmerken van ImmuDB
Sabotagebestendige opslag
Elk record is gekoppeld via cryptografische hashes, zodat elke wijziging of verwijdering onmiddellijk detecteerbaar is door klanten of auditors.
Multimodelondersteuning
Query gegevens met behulp van key-value, SQL- of documentinterfaces — die allemaal dezelfde onveranderlijke opslagengine delen zonder schemamigraties tussen modellen.
Ingebouwde webconsole
Een geïntegreerde webinterface op poort 8080 laat je databases verkennen, SQL-query's uitvoeren en gebruikers beheren zonder extra tools te installeren.
Cryptografische verificatie
Cliënten kunnen onafhankelijk de integriteit verifiëren van elke waarde die zij lezen, met behulp van Merkle tree-bewijzen, waardoor het niet langer nodig is om de server blindelings te vertrouwen.
Volledige audithistorie
Alle versies van elke sleutel worden permanent bewaard, waardoor complianceteams en auditors een complete, verifieerbare bewakingsketen krijgen voor elk datapunt.
Waarom ImmuDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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