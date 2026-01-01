Implementeer Isso met één-klik installatie.
Lichtgewicht, zelfgehoste commentaarserver voor blogs en statische websites, vrij van tracking door derden.
Kies een VPS-plan voor Isso
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Isso kunt bouwen
Isso is een lichtgewicht, zelf-gehoste commentaarserver, ontworpen als een privacyvriendelijk alternatief voor Disqus en vergelijkbare diensten van derden. Het slaat alle reacties op in een SQLite-database op je eigen server, waardoor trackingpixels van derden en externe JavaScript-afhankelijkheden uit de browsers van je websitebezoekers worden geëlimineerd.
In tegenstelling tot cloud-commentaardiensten die gebruikersgegevens te gelde maken, houdt Isso de reacties van je lezers op infrastructuur die jij bezit. Het ondersteunt Markdown-opmaak, reactie-threading, e-mailmeldingen, moderatiewachtrijen en een ingebouwde admin-interface — alles wat nodig is voor een professionele commentaarfunctionaliteit zonder de privacy-compromissen van gehoste diensten.
Belangrijkste kenmerken van Isso
Standaard privacy
Alle reacties worden opgeslagen in jouw eigen SQLite-database, zonder dat er trackingscripts of analyses van derden worden geïnjecteerd in de browsers van jouw bezoekers.
Markdown in opmerkingen
Lezers kunnen hun opmerkingen opmaken met Markdown, inclusief vetgedrukt, cursief, links en codeblokken, zonder extra configuratie.
E-mail notificaties
E-mailmeldingen ontvangen voor nieuwe reacties en antwoorden via SMTP, zodat je op de hoogte blijft zonder dat lezers accounts hoeven aan te maken.
Reactiemoderatie
Houd reacties in een moderatiewachtrij voordat ze worden gepubliceerd, met optionele automatische goedkeuring voor eerder geverifieerde e-mailadressen.
Beheerder webinterface
Ingebouwde, wachtwoordbeveiligde beheer-UI laat je elke reactie goedkeuren, bewerken of verwijderen zonder de database direct aan te raken.
Waarom Isso op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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