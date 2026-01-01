Isso is een lichtgewicht, zelf-gehoste commentaarserver, ontworpen als een privacyvriendelijk alternatief voor Disqus en vergelijkbare diensten van derden. Het slaat alle reacties op in een SQLite-database op je eigen server, waardoor trackingpixels van derden en externe JavaScript-afhankelijkheden uit de browsers van je websitebezoekers worden geëlimineerd.

In tegenstelling tot cloud-commentaardiensten die gebruikersgegevens te gelde maken, houdt Isso de reacties van je lezers op infrastructuur die jij bezit. Het ondersteunt Markdown-opmaak, reactie-threading, e-mailmeldingen, moderatiewachtrijen en een ingebouwde admin-interface — alles wat nodig is voor een professionele commentaarfunctionaliteit zonder de privacy-compromissen van gehoste diensten.