openrouteservice is een open-source routeringsengine ontwikkeld door HeiGIT die OpenStreetMap-gegevens omzet in productieklare routebeschrijvingen, tijd-afstandmatrices en isochrone bereikbaarheidspolygonen. In tegenstelling tot commerciële kaart-API's, biedt het ontwikkelaars een gratis, volledig transparante routeringsback-end met profielen afgestemd op auto's, zware vrachtwagens, fietsen, voetgangers en rolstoelen.

Door openrouteservice zelf te hosten op je eigen VPS, elimineer je kosten per verzoek, snelheidslimieten en gegevensdeling met derden. Je bepaalt welke regio's en profielen worden geladen, je houdt klantcoördinaten privé en je kunt de engine uitbreiden met aangepaste OSM-extracten, beperkingen en hoogtegegevens die zijn afgestemd op jouw applicatie.