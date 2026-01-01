Implementeer openrouteservice met één klik installatie.
Zelf-gehoste routeringsengine gebouwd op OpenStreetMap-gegevens met routebeschrijvingen, isochronen en matrix-API's voor auto's, fietsen en voetgangers.
Kies een VPS-plan voor openrouteservice
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met openrouteservice kunt bouwen
openrouteservice is een open-source routeringsengine ontwikkeld door HeiGIT die OpenStreetMap-gegevens omzet in productieklare routebeschrijvingen, tijd-afstandmatrices en isochrone bereikbaarheidspolygonen. In tegenstelling tot commerciële kaart-API's, biedt het ontwikkelaars een gratis, volledig transparante routeringsback-end met profielen afgestemd op auto's, zware vrachtwagens, fietsen, voetgangers en rolstoelen.
Door openrouteservice zelf te hosten op je eigen VPS, elimineer je kosten per verzoek, snelheidslimieten en gegevensdeling met derden. Je bepaalt welke regio's en profielen worden geladen, je houdt klantcoördinaten privé en je kunt de engine uitbreiden met aangepaste OSM-extracten, beperkingen en hoogtegegevens die zijn afgestemd op jouw applicatie.
Belangrijkste kenmerken van openrouteservice
Route-API
Bereken punt-naar-punt en routes met meerdere stops met stap-voor-stap instructies, geometrie en hoogtegegevens voor verschillende transportprofielen.
Isochrone bereikbaarheid
Genereer tijdgebaseerde of afstandsgebaseerde polygonen die precies laten zien hoe ver een gebruiker kan reizen vanaf elke oorsprong binnen een bepaald budget.
Matrixberekeningen
Bereken veel-op-veel reistijden en afstanden in één aanvraag, ideaal voor logistiek, planning en optimalisatie van bezorgzones.
Meerdere transportprofielen
Wordt geleverd met afgestemde profielen voor auto's, vrachtwagens, fietsen, voetgangers en rolstoelen, die elk de toegangsregels en -beperkingen van OSM respecteren.
OpenStreetMap-aangedreven
Laad elke OSM PBF-extract van Geofabrik of je eigen bron om volledig zelfstandige routering te bieden voor de regio's die je echt nodig hebt.
OpenAPI en Swagger UI
Standaardconforme REST API met ingebouwde Swagger-documentatie maakt het eenvoudig om routering te integreren in web-, mobiele en backend-apps.
Waarom openrouteservice op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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