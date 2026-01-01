Implementeer Yao met één-klik-installatie.
Open-source app-runtime en AI-agentframework voor het bouwen van webapplicaties en API's met JSON-configuratie.
Kies een VPS-plan voor Yao
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Yao kunt bouwen
Yao is een open-source full-stack applicatie-runtime die ontwikkelaars in staat stelt om webapplicaties, REST API's en admin-dashboards te bouwen door JSON- en YAML-configuratiebestanden te schrijven in plaats van backend-code. Oorspronkelijk een low-code engine, is Yao v1.0 geëvolueerd tot een AI-agentplatform met native MCP (Model Context Protocol)-integratie, multi-agent orkestratie en een ingebouwde conversationele chatinterface.
In tegenstelling tot traditionele frameworks, wordt Yao geleverd als een enkele Go-binary met een ingebedde SQLite-database, een V8 JavaScript-engine voor TypeScript-hooks en een server-rendered UI-systeem – waardoor het een op zichzelf staande omgeving is voor het bouwen en uitvoeren van AI-gestuurde webapplicaties zonder afzonderlijke runtimes of databases te hoeven beheren.
Belangrijkste kenmerken van Yao
JSON API-bouwer
Definieer REST API-eindpunten, databasemodellen en adminpanelen volledig in JSON/YAML-configuratiebestanden, waardoor boilerplate-code aan de backend wordt geëlimineerd.
AI-agentorkestratie
Native MCP-ondersteuning en multi-agent uitvoering laten je AI-tools verbinden, taken delegeren aan sub-agents en parallelle agent-workflows uitvoeren vanuit één configuratie.
Ingebouwde V8-motor
Voer TypeScript-bedrijfslogica en hooks direct in Yao uit met behulp van een gebundelde V8 JavaScript-runtime — geen Node.js-installatie vereist.
Server-gerenderde UI
SUI Pages biedt een componentgebaseerd server-side rendering-systeem voor het bouwen van volledige frontend-interfaces zonder een apart JavaScript-framework.
Ingebouwde vectorzoekfunctie
Geïntegreerde vectorzoekfunctie, kennisgraaf en GraphRAG-mogelijkheden bieden semantische documentretrieval en AI-kennisbankfuncties.
Waarom Yao op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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