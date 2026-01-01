Yao is een open-source full-stack applicatie-runtime die ontwikkelaars in staat stelt om webapplicaties, REST API's en admin-dashboards te bouwen door JSON- en YAML-configuratiebestanden te schrijven in plaats van backend-code. Oorspronkelijk een low-code engine, is Yao v1.0 geëvolueerd tot een AI-agentplatform met native MCP (Model Context Protocol)-integratie, multi-agent orkestratie en een ingebouwde conversationele chatinterface.

In tegenstelling tot traditionele frameworks, wordt Yao geleverd als een enkele Go-binary met een ingebedde SQLite-database, een V8 JavaScript-engine voor TypeScript-hooks en een server-rendered UI-systeem – waardoor het een op zichzelf staande omgeving is voor het bouwen en uitvoeren van AI-gestuurde webapplicaties zonder afzonderlijke runtimes of databases te hoeven beheren.