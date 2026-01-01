Collabora Online is een zelf-gehost online kantoorpakket gebaseerd op LibreOffice-technologie dat volledig in de browser draait. Teams openen Word-, Excel- en PowerPoint-documenten rechtstreeks vanuit een bestandsopslag-app zoals Nextcloud, Seafile of Pydio Cells en bewerken ze samen in realtime met live cursors, opmerkingen, bijgehouden wijzigingen en directe voorbeelden — geen desktopclient, geen Microsoft 365, geen Google Workspace vereist.

Door Collabora zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle documenten, spreadsheets en presentaties op infrastructuur die jij beheert. Combineer het met een van de bestandsopslag-apps in deze catalogus om je team een complete on-premise vervanging te bieden voor cloud kantoorpakketten, met volledige bestandsformaatcompatibiliteit en zonder kosten per gebruiker.