Tot wel 69% korting op Collabora Online

Implementeer Collabora Online met één klik.

Zelf-gehoste onlinekantoorsuite gebaseerd op LibreOffice waarmee teams documenten, spreadsheets en presentaties in de browser kunnen samen bewerken.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Collabora Online met één klik.

Kies een VPS-plan voor Collabora Online

69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Collabora Online kunt bouwen

Collabora Online is een zelf-gehost online kantoorpakket gebaseerd op LibreOffice-technologie dat volledig in de browser draait. Teams openen Word-, Excel- en PowerPoint-documenten rechtstreeks vanuit een bestandsopslag-app zoals Nextcloud, Seafile of Pydio Cells en bewerken ze samen in realtime met live cursors, opmerkingen, bijgehouden wijzigingen en directe voorbeelden — geen desktopclient, geen Microsoft 365, geen Google Workspace vereist.

Door Collabora zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle documenten, spreadsheets en presentaties op infrastructuur die jij beheert. Combineer het met een van de bestandsopslag-apps in deze catalogus om je team een complete on-premise vervanging te bieden voor cloud kantoorpakketten, met volledige bestandsformaatcompatibiliteit en zonder kosten per gebruiker.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Collabora Online

Realtime samenwerking

Meerdere gebruikers bewerken tegelijkertijd hetzelfde Word-, Excel- of PowerPoint-bestand met live cursors, opmerkingen en directe wijzigingssynchronisatie.

Microsoft Office-compatibiliteit

Open en sla .docx-, .xlsx- en .pptx-bestanden op zonder conversieverlies dankzij de native LibreOffice-weergave van OOXML-formaten.

Integreert met bestandsopslag

Integreert met Nextcloud, Seafile, Pydio Cells en andere WOPI-compatibele bestandsservers zonder enige codewijziging aan de host-app.

Wijzigingen bijhouden en opmerkingen

Beoordeel documenten met revisiemodus, inline opmerkingen, suggesties en versiegeschiedenis, zoals je die kent van desktop kantoorpakketten.

Mobiel- en tabletvriendelijk

De voor touch geoptimaliseerde editorinterface werkt op telefoons, tablets en Chromebooks, zodat bijdragers vanaf elk apparaat kunnen bewerken.

Waarom Collabora Online op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

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