Implementeer Collabora Online met één klik.
Zelf-gehoste onlinekantoorsuite gebaseerd op LibreOffice waarmee teams documenten, spreadsheets en presentaties in de browser kunnen samen bewerken.
Kies een VPS-plan voor Collabora Online
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Collabora Online kunt bouwen
Collabora Online is een zelf-gehost online kantoorpakket gebaseerd op LibreOffice-technologie dat volledig in de browser draait. Teams openen Word-, Excel- en PowerPoint-documenten rechtstreeks vanuit een bestandsopslag-app zoals Nextcloud, Seafile of Pydio Cells en bewerken ze samen in realtime met live cursors, opmerkingen, bijgehouden wijzigingen en directe voorbeelden — geen desktopclient, geen Microsoft 365, geen Google Workspace vereist.
Door Collabora zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle documenten, spreadsheets en presentaties op infrastructuur die jij beheert. Combineer het met een van de bestandsopslag-apps in deze catalogus om je team een complete on-premise vervanging te bieden voor cloud kantoorpakketten, met volledige bestandsformaatcompatibiliteit en zonder kosten per gebruiker.
Belangrijkste kenmerken van Collabora Online
Realtime samenwerking
Meerdere gebruikers bewerken tegelijkertijd hetzelfde Word-, Excel- of PowerPoint-bestand met live cursors, opmerkingen en directe wijzigingssynchronisatie.
Microsoft Office-compatibiliteit
Open en sla .docx-, .xlsx- en .pptx-bestanden op zonder conversieverlies dankzij de native LibreOffice-weergave van OOXML-formaten.
Integreert met bestandsopslag
Integreert met Nextcloud, Seafile, Pydio Cells en andere WOPI-compatibele bestandsservers zonder enige codewijziging aan de host-app.
Wijzigingen bijhouden en opmerkingen
Beoordeel documenten met revisiemodus, inline opmerkingen, suggesties en versiegeschiedenis, zoals je die kent van desktop kantoorpakketten.
Mobiel- en tabletvriendelijk
De voor touch geoptimaliseerde editorinterface werkt op telefoons, tablets en Chromebooks, zodat bijdragers vanaf elk apparaat kunnen bewerken.
Waarom Collabora Online op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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