Implementeer Nightlio met één-klik installatie.
Privacy-gericht, zelf-gehoste stemmingstracker en dagelijks dagboek — een open-source Daylio-alternatief voor jouw VPS.
Kies een VPS-plan voor Nightlio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Nightlio kunt bouwen
Nightlio is een zelfgehoste stemmingslogger en dagboek, gebouwd als een gratis, privacy-gericht alternatief voor abonnementsapps zoals Daylio. Registreer stemmingen op een vijfpuntsschaal, voeg Markdown-geformatteerde dagboeknotities toe, tag notities met aanpasbare groepen en bekijk patronen via kalenderweergaven, streak-tellers en geaggregeerde statistieken — allemaal vanuit een responsieve webinterface die werkt op desktop- en mobiele browsers.
Door Nightlio op je eigen VPS te draaien, blijven al je stemmingsinvoeren en dagboeknotities in een lokale SQLite-database onder jouw controle, zonder reclame, telemetrie en geen risico op betaalmuren tussen jou en je eigen gegevens.
Belangrijkste kenmerken van Nightlio
Dagelijkse stemmingsregistratie
Registreer je stemming op een vijfpuntsschaal met één tik en zie patronen ontstaan over dagen, weken en maanden.
Markdown-journaling
Voeg rijke Markdown-notities toe aan elke invoer met koppen, lijsten en links voor contextrijke reflectie.
Aangepaste taggroepen
Maak je eigen categorieën zoals slaap, productiviteit of sociaal en tag vermeldingen om te ontdekken wat je stemming beïnvloedt.
Agenda en reeksen
Bekijk je stemmingsgeschiedenis in een kalenderweergave en blijf gemotiveerd met ingebouwde tracking van dagboekreeksen.
Inzichtelijke analyses
Bekijk de gemiddelde stemming over tijd, stemmingsdistributiegrafieken en gegamificeerde prestaties die belonen voor consistent dagboek bijhouden.
SQLite-opslag
Alle gegevens staan in één enkel SQLite-bestand op jouw VPS, eenvoudig te back-uppen, verplaatsen tussen servers, of op elk moment exporteren.
Waarom Nightlio op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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