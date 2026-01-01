Implementeer Spice AI met één klik installatie.
Draagbare, op Rust gebaseerde SQL-query-, zoek- en LLM-inferentie-engine voor op data gebaseerde AI-agenten.
Kies een VPS-plan voor Spice AI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Spice AI kunt bouwen
Spice is een open-source data- en AI-infrastructuurruntime die gefedereerde SQL-query's, vectorzoekopdrachten en LLM-inferentie combineert in één enkel Rust-proces. Gebouwd op Apache DataFusion, Arrow en DuckDB, maakt het verbinding met tientallen bronnen — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka en meer — en materialiseert 'hot data' lokaal voor subseconde-analyses naast je applicatie.
Zelf Spice hosten op je eigen VPS geeft AI-agents en RAG-pijplijnen één enkel SQL- en HTTP-eindpunt over gefedereerde data zonder cloudkosten per query of het verzenden van gevoelige gegevens naar een beheerde service. Datasets, versnellingen, embeddings en modellen worden allemaal gedeclareerd in één enkel spicepod.yaml manifest.
Belangrijkste kenmerken van Spice AI
Gefedereerde SQL-engine
Query Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks en tientallen andere bronnen samen via één enkel Apache DataFusion-aangedreven SQL-eindpunt.
Lokale dataversnelling
Materialiseer actieve datasets in Arrow, DuckDB of SQLite naast je applicatie om analytische query's te verwerken met een latentie van milliseconden.
Ingebouwde LLM-inferentie
Draai open-gewicht chat- en embeddingmodellen via een OpenAI-compatibele HTTP API direct binnen de runtime, geen aparte modelserver vereist.
AI zoeken en RAG
Combineer vectorgelijkheidszoekopdracht met SQL-filters in één query om retrieval-augmented generatie mogelijk te maken, gebaseerd op jouw live operationele gegevens.
Arrow Flight gRPC
Stream grote resultaatsets naar analyseclients met zero-copy Apache Arrow via Flight voor snelle gegevenstoegang naast de REST API.
Declaratieve spicepods
Definieer datasets, versnellingen, modellen en verversingsschema's in één enkel YAML-manifest dat versiebeheerbaar en reproduceerbaar is over verschillende omgevingen heen.
Waarom Spice AI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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