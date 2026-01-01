Spice is een open-source data- en AI-infrastructuurruntime die gefedereerde SQL-query's, vectorzoekopdrachten en LLM-inferentie combineert in één enkel Rust-proces. Gebouwd op Apache DataFusion, Arrow en DuckDB, maakt het verbinding met tientallen bronnen — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka en meer — en materialiseert 'hot data' lokaal voor subseconde-analyses naast je applicatie.

Zelf Spice hosten op je eigen VPS geeft AI-agents en RAG-pijplijnen één enkel SQL- en HTTP-eindpunt over gefedereerde data zonder cloudkosten per query of het verzenden van gevoelige gegevens naar een beheerde service. Datasets, versnellingen, embeddings en modellen worden allemaal gedeclareerd in één enkel spicepod.yaml manifest.