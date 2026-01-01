Installeer OpenVPN Access Server met één klik.
Bedrijfsniveau SSL VPN-server met een webbeheerconsole, zelfbedieningsklantportaal en ondersteuning voor alle belangrijke platforms.
Kies een VPS-plan voor OpenVPN Access Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenVPN Access Server kunt bouwen
OpenVPN Access Server is de commerciële VPN-oplossing die is gebouwd op het beproefde open-source OpenVPN-protocol. Het voegt een krachtige webgebaseerde beheerinterface, automatische clientconfiguratie en multi-factor authenticatie toe om de implementatie van een veilige VPN toegankelijk te maken voor elke organisatie. Twee gratis gelijktijdige verbindingen zijn standaard inbegrepen, met licenties beschikbaar voor grotere teams.
Het zelf hosten van Access Server op je eigen VPS geeft je een dedicated statisch IP-adres, volledige controle over encryptiesleutels en toegangsbeleid, en geen gedeelde infrastructuur met andere organisaties. In tegenstelling tot gehoste VPN-diensten gaat je verkeer nooit via een derde partij — waardoor het de juiste keuze is voor bedrijven met strenge beveiligings- of compliance-eisen.
Belangrijkste kenmerken van OpenVPN Access Server
Web Controlepaneel
Configureer gebruikers, authenticatie, netwerken en geavanceerde VPN-instellingen via een uitgebreide browsergebaseerde interface zonder de opdrachtregel aan te raken.
Clientdownloads met één klik
Het zelfbedieningsklantportaal laat gebruikers voorgeconfigureerde VPN-clients voor Windows, macOS, Linux, iOS en Android met één klik downloaden.
Flexibele authenticatie
Ondersteunt lokale accounts, LDAP, RADIUS, SAML en PAM, zodat Access Server integreert met jouw bestaande identiteitsinfrastructuur zonder dubbel gebruikersbeheer.
Gedetailleerde toegangscontrole
Gebruikers- en groepsgebonden netwerkbeleid stelt je in staat om te beperken welke bronnen elke gebruiker kan bereiken, waardoor toegang met minimale rechten wordt afgedwongen binnen je netwerk.
Split Tunneling
Routeer alleen specifiek verkeer via de VPN, terwijl ander verkeer de lokale verbinding direct gebruikt, om zo beveiliging en prestaties voor thuiswerkers in balans te brengen.
Waarom OpenVPN Access Server op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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