Implementeer XWiki met één-klik-installatie.
Krachtig open-source wikiplatform voor teamkennisbeheer, documentatie en collaboratieve werkruimtes.
Kies een VPS-plan voor XWiki
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met XWiki kunt bouwen
XWiki is een open-source enterprise wiki-platform dat verder gaat dan statische documentatie. Het gestructureerde paginamodel organiseert inhoud in hiërarchische ruimtes en pagina's, terwijl een ingebouwde scripting-engine teams in staat stelt dynamische dashboards en aangepaste intranetapplicaties rechtstreeks op wiki-pagina's te bouwen. Met meer dan 900 extensies en een ingebouwde App Within Minutes-wizard kunnen teams XWiki omtoveren tot een op maat gemaakte kennisbank, probleemtracker of projectwerkruimte zonder helemaal opnieuw te beginnen.
Zelf-hosten van XWiki op je eigen VPS houdt alle documentatie, interne processen en bedrijfskennis onder je directe controle — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in en geen gegevens die je infrastructuur verlaten. Deze template koppelt XWiki aan een PostgreSQL-database voor betrouwbare, productieklare opslag.
Belangrijkste kenmerken van XWiki
Gestructureerd paginamodel
Organiseer inhoud in hiërarchische ruimtes en pagina's met ouder-kindrelaties, waardoor grote kennisbanken navigeerbaar en consistent blijven.
Ingebouwde app bouwer
Maak aangepaste datatoepassingen bovenop wikipagina's met behulp van de App Within Minutes-wizard — geen extern framework of codering vereist.
900+ extensies
Breid XWiki uit met een bibliotheek van meer dan 900 community-extensies, waaronder agenda's, diagrammen, taakbeheer en LDAP-authenticatie.
Scriptengine
Schrijf Velocity-, Groovy- of Python-scripts binnen wikipagina's om dynamische inhoud, dashboards en geautomatiseerde rapporten te bouwen.
Volledige tekst zoeken
Embedded Solr indexeert alle paginacontent en bijlagen, en levert direct relevante resultaten, zelfs in grote kennisbanken.
Revisiegeschiedenis
Elke bewerking wordt automatisch gearchiveerd met een volledige diff-weergave en herstel met één klik voor het herstellen van elke vorige versie van elke pagina.
Waarom XWiki op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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