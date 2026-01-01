XWiki is een open-source enterprise wiki-platform dat verder gaat dan statische documentatie. Het gestructureerde paginamodel organiseert inhoud in hiërarchische ruimtes en pagina's, terwijl een ingebouwde scripting-engine teams in staat stelt dynamische dashboards en aangepaste intranetapplicaties rechtstreeks op wiki-pagina's te bouwen. Met meer dan 900 extensies en een ingebouwde App Within Minutes-wizard kunnen teams XWiki omtoveren tot een op maat gemaakte kennisbank, probleemtracker of projectwerkruimte zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Zelf-hosten van XWiki op je eigen VPS houdt alle documentatie, interne processen en bedrijfskennis onder je directe controle — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in en geen gegevens die je infrastructuur verlaten. Deze template koppelt XWiki aan een PostgreSQL-database voor betrouwbare, productieklare opslag.