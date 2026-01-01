Implementeer Dialoqbase met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste chatbotbouwer met een privé kennisbank en uitbreidbare taal- en embeddingmodelproviders.
Kies een VPS-plan voor Dialoqbase
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dialoqbase kunt bouwen
Dialoqbase is een open-source platform voor het bouwen van aangepaste chatbots gebaseerd op je eigen kennisbank. Documenten, websites, PDF's, GitHub-repositories, audio- en videotranscripties kunnen worden ingelezen en geïndexeerd met behulp van PostgreSQL met pgvector, en vervolgens worden opgevraagd via elk ondersteund taalmodel — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, of een zelf-gehoste Local AI-instantie. Het wisselen van providers vereist geen herindexering van je bronnen.
Door Dialoqbase zelf te hosten op je eigen VPS blijven bedrijfseigen documenten, gespreksgeschiedenis en API-sleutels van providers onder jouw controle, zonder kosten per bericht of lock-in van SaaS van derden. Ingebouwde kanaalintegraties laten je dezelfde bot publiceren naar Telegram, Discord, WhatsApp, of een inbedbare webwidget.
Belangrijkste kenmerken van Dialoqbase
Privé kennisbank
Verwerk PDF's, websites, sitemaps, Word-documenten, GitHub-repositories, platte tekst en audio- of videotranscripties om elke bot te baseren op je eigen gegevens.
Multi-provider LLM's
Wissel tussen OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama en Local AI zonder je bronnen opnieuw te indexeren of prompts te herschrijven.
Postgres vectorzoekfunctie
Vector embeddings bevinden zich in PostgreSQL met pgvector, zodat één enkele database metadata, gespreksgeschiedenis en gelijkeniszoeken aanstuurt.
Kanaalintegraties
Publiceer dezelfde bot op Telegram, Discord, WhatsApp, of een in te sluiten webwidget vanuit één configuratie.
Invoegbare webwidget
Plaats een korte scripttag op elke site om je bot te laten functioneren als een zwevende chatwidget zonder front-endcode te schrijven.
REST API-toegang
Een REST API laat je gesprekken activeren, opnieuw trainen met nieuwe bronnen, en antwoorden doorsturen naar aangepaste applicaties en automatiseringen.
Waarom Dialoqbase op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.