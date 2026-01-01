Dialoqbase is een open-source platform voor het bouwen van aangepaste chatbots gebaseerd op je eigen kennisbank. Documenten, websites, PDF's, GitHub-repositories, audio- en videotranscripties kunnen worden ingelezen en geïndexeerd met behulp van PostgreSQL met pgvector, en vervolgens worden opgevraagd via elk ondersteund taalmodel — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, of een zelf-gehoste Local AI-instantie. Het wisselen van providers vereist geen herindexering van je bronnen.

Door Dialoqbase zelf te hosten op je eigen VPS blijven bedrijfseigen documenten, gespreksgeschiedenis en API-sleutels van providers onder jouw controle, zonder kosten per bericht of lock-in van SaaS van derden. Ingebouwde kanaalintegraties laten je dezelfde bot publiceren naar Telegram, Discord, WhatsApp, of een inbedbare webwidget.