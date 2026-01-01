Implementeer Grav met een één-klik installatie.
Snel, modern flat-file CMS dat geen database vereist — alleen Markdown-bestanden, Twig-sjablonen en een plugin-ecosysteem.
Kies een VPS-plan voor Grav
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grav kunt bouwen
Grav is een modern CMS dat alle inhoud als Markdown-bestanden op het bestandssysteem opslaat, waardoor een database volledig overbodig wordt. Gebouwd op PHP met Twig-templating, levert het snelle paginaladingen via caching op basis van bestanden, een ingebouwd beheerderspaneel voor niet-technische redacteuren, en meer dan 300 plug-ins voor formulieren, SEO, zoeken en meertalige inhoud.
Grav zelf hosten op je VPS betekent dat back-ups net zo eenvoudig zijn als het kopiëren van een map, versiebeheer standaard door Git wordt afgehandeld, en er geen limieten zijn voor databaseverbindingen, geen problemen met query-tuning of afzonderlijke back-uptaken — alleen bestanden en je applicatie die draait op hardware die je beheert.
Belangrijkste kenmerken van Grav
Geen database vereist
Alle inhoud bestaat uit Markdown-bestanden, waardoor de noodzaak vervalt voor databasesetup, connection pooling of queryoptimalisatie voor typische sitelasten.
Ingebouwd Admin Paneel
Beheer pagina's, thema's, plug-ins en gebruikersaccounts via een verfijnde webinterface zonder de commandoregel aan te raken of bestanden direct te bewerken.
Rijk Plugin-ecosysteem
Meer dan 300 plugins voor formulieren, meertalige ondersteuning, zoeken, SEO, beeldoptimalisatie en meer — installeer ze met één klik vanuit het beheerpaneel.
Git-vriendelijke Content
De bestandsgebaseerde architectuur maakt de hele site — inhoud, configuratie en code — traceerbaar in Git voor geautomatiseerde implementaties en wijzigingsgeschiedenis.
Twig-sjabloonvorming
Bouw volledig aangepaste thema's met behulp van de Twig templates-engine met toegang tot de krachtige content-API, het taxonomiesysteem en de mediapijplijn.
Waarom Grav op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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