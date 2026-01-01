Grav is een modern CMS dat alle inhoud als Markdown-bestanden op het bestandssysteem opslaat, waardoor een database volledig overbodig wordt. Gebouwd op PHP met Twig-templating, levert het snelle paginaladingen via caching op basis van bestanden, een ingebouwd beheerderspaneel voor niet-technische redacteuren, en meer dan 300 plug-ins voor formulieren, SEO, zoeken en meertalige inhoud.

Grav zelf hosten op je VPS betekent dat back-ups net zo eenvoudig zijn als het kopiëren van een map, versiebeheer standaard door Git wordt afgehandeld, en er geen limieten zijn voor databaseverbindingen, geen problemen met query-tuning of afzonderlijke back-uptaken — alleen bestanden en je applicatie die draait op hardware die je beheert.