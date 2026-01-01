Implementeer Gatus met één-klik-installatie.
Ontwikkelaarsgerichte statuspagina met geautomatiseerde multi-protocolbewaking, conditionele waarschuwingen en realtime uptime-dashboards.
Kies een VPS-plan voor Gatus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gatus kunt bouwen
Gatus is een ontwikkelaar-gerichte uptime-monitoringtool en statuspagina die de status bijhoudt van HTTP API's, TCP-services, DNS-records, ICMP-doelen, SSH-hosts, gRPC-endpoints en SSL-certificaten op basis van een declaratieve YAML-configuratie. Het evalueert condities — statuscodes, responstijden, body-inhoud en certificaatvervaldatum — en toont een realtime dashboard met historische uptime-percentages voor elk endpoint.
Gatus zelf hosten op je eigen VPS houdt je monitoringinfrastructuur onafhankelijk van de services die het bewaakt, elimineert SaaS-kosten per controle en laat je waarschuwingen routeren via meer dan 40 integraties — waaronder Slack, Discord, PagerDuty en Telegram — zonder dat je monitoringdata je omgeving verlaat.
Belangrijkste kenmerken van Gatus
Multi-protocol monitoring
Bewaak HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC en SSL-certificaatverloop vanuit één YAML-configuratie — geen agents of extra code vereist.
Voorwaardelijke meldingen
Definieer nauwkeurige waarschuwingsvoorwaarden voor statuscodes, responstijden, JSON-bodyvelden en certificaatvervaldatum, met meer dan 40 integraties waaronder Slack en PagerDuty.
Prometheus-metrieken
Biedt inzicht in de endpointstatus en latentie via een /metrics endpoint voor directe integratie met Grafana en jouw bestaande observability-stack.
Insluitbare badges
Genereer SVG uptime- en responstijd-badges om in te sluiten in GitHub README's, documentatiesites of openbare statuspagina's.
Onderhoudsvensters
Plan downtimeperiodes in om valse waarschuwingen te onderdrukken tijdens implementaties, onderhoud of bekende storingen, zonder je waarschuwingsregels aan te passen.
Waarom Gatus op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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