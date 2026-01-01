Gatus is een ontwikkelaar-gerichte uptime-monitoringtool en statuspagina die de status bijhoudt van HTTP API's, TCP-services, DNS-records, ICMP-doelen, SSH-hosts, gRPC-endpoints en SSL-certificaten op basis van een declaratieve YAML-configuratie. Het evalueert condities — statuscodes, responstijden, body-inhoud en certificaatvervaldatum — en toont een realtime dashboard met historische uptime-percentages voor elk endpoint.

Gatus zelf hosten op je eigen VPS houdt je monitoringinfrastructuur onafhankelijk van de services die het bewaakt, elimineert SaaS-kosten per controle en laat je waarschuwingen routeren via meer dan 40 integraties — waaronder Slack, Discord, PagerDuty en Telegram — zonder dat je monitoringdata je omgeving verlaat.