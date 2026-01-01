Ente is een volledig open-source, end-to-end versleutelde foto- en videodienst die privacy vooropstelt. Elk bestand wordt op je apparaat versleuteld voordat het de server bereikt, zodat alleen jij en de mensen die je expliciet uitnodigt je herinneringen kunnen zien.

Ente zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledig eigendom over de onderliggende database en S3-compatibele objectopslag, terwijl je dezelfde gepolijste web-, mobiele en desktopclients behoudt die door de openbare dienst worden gebruikt. Familiealbums, openbare links, gezichtsherkenning op het apparaat en onbeperkte opslagruimte blijven allemaal onder jouw controle in plaats van die van een derde partij.