Tot wel 69% korting op Ente

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End-to-end versleutelde, open-source foto- en videoback-up met gedeelde albums en machine learning op het apparaat.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Ente kunt bouwen

Ente is een volledig open-source, end-to-end versleutelde foto- en videodienst die privacy vooropstelt. Elk bestand wordt op je apparaat versleuteld voordat het de server bereikt, zodat alleen jij en de mensen die je expliciet uitnodigt je herinneringen kunnen zien.

Ente zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledig eigendom over de onderliggende database en S3-compatibele objectopslag, terwijl je dezelfde gepolijste web-, mobiele en desktopclients behoudt die door de openbare dienst worden gebruikt. Familiealbums, openbare links, gezichtsherkenning op het apparaat en onbeperkte opslagruimte blijven allemaal onder jouw controle in plaats van die van een derde partij.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Ente

End-to-end encryptie

Elke foto en video wordt versleuteld op je apparaat met behulp van cryptografisch gecontroleerde primitieven voordat deze wordt geüpload, zodat noch de server, noch iemand anders je bibliotheek kan lezen.

Cross-platform clients

Native iOS- en Android-apps, desktop-apps voor macOS, Windows en Linux, plus een web-app houden je bibliotheek overal toegankelijk met automatische achtergrondback-up.

Shared familiealbums

Maak albums die je deelt met familieleden of stuur openbare links met optionele wachtwoorden en een vervaldatum, dit alles zonder de onderliggende bestanden in platte tekst bloot te stellen.

Gezichtsherkenning op het apparaat

Machine learning draait volledig op de client om mensen te groeperen, objecten te detecteren en semantisch zoeken mogelijk te maken zonder ooit ongecodeerde gegevens naar de server te sturen.

S3-compatibele opslag

Ingebouwde MinIO-bucket slaat objecten lokaal op de VPS op en kan worden vervangen door Backblaze B2, Wasabi of elke S3-compatibele provider wanneer bibliotheken groeien.

Open-source cliënten

Elk onderdeel, inclusief mobiele en desktop apps, is met beschikbare broncode en onafhankelijk controleerbaar, zodat je de cryptografie zelf kunt verifiëren.

Waarom Ente op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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