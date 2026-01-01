Implementeer Ente met één klik.
End-to-end versleutelde, open-source foto- en videoback-up met gedeelde albums en machine learning op het apparaat.
Kies een VPS-plan voor Ente
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ente kunt bouwen
Ente is een volledig open-source, end-to-end versleutelde foto- en videodienst die privacy vooropstelt. Elk bestand wordt op je apparaat versleuteld voordat het de server bereikt, zodat alleen jij en de mensen die je expliciet uitnodigt je herinneringen kunnen zien.
Ente zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledig eigendom over de onderliggende database en S3-compatibele objectopslag, terwijl je dezelfde gepolijste web-, mobiele en desktopclients behoudt die door de openbare dienst worden gebruikt. Familiealbums, openbare links, gezichtsherkenning op het apparaat en onbeperkte opslagruimte blijven allemaal onder jouw controle in plaats van die van een derde partij.
Belangrijkste kenmerken van Ente
End-to-end encryptie
Elke foto en video wordt versleuteld op je apparaat met behulp van cryptografisch gecontroleerde primitieven voordat deze wordt geüpload, zodat noch de server, noch iemand anders je bibliotheek kan lezen.
Cross-platform clients
Native iOS- en Android-apps, desktop-apps voor macOS, Windows en Linux, plus een web-app houden je bibliotheek overal toegankelijk met automatische achtergrondback-up.
Shared familiealbums
Maak albums die je deelt met familieleden of stuur openbare links met optionele wachtwoorden en een vervaldatum, dit alles zonder de onderliggende bestanden in platte tekst bloot te stellen.
Gezichtsherkenning op het apparaat
Machine learning draait volledig op de client om mensen te groeperen, objecten te detecteren en semantisch zoeken mogelijk te maken zonder ooit ongecodeerde gegevens naar de server te sturen.
S3-compatibele opslag
Ingebouwde MinIO-bucket slaat objecten lokaal op de VPS op en kan worden vervangen door Backblaze B2, Wasabi of elke S3-compatibele provider wanneer bibliotheken groeien.
Open-source cliënten
Elk onderdeel, inclusief mobiele en desktop apps, is met beschikbare broncode en onafhankelijk controleerbaar, zodat je de cryptografie zelf kunt verifiëren.
Waarom Ente op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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