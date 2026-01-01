LLDAP is een lichtgewicht, eigenzinnige authenticatieserver die een standaard LDAP-interface blootstelt, ondersteund door een gebruiksvriendelijke webbeheer-UI. Waar traditionele LDAP-configuraties honderden pagina's aan schema, ACL's en slapd-configuratie vereisen, levert LLDAP standaard verstandige instellingen: voorgedefinieerde gebruikers-/groeps-/e-mailschema's, een grafische gebruikersbeheerder en één enkel binair bestand dat in milliseconden opstart.

LLDAP zelf hosten op je VPS geeft je één enkele bron van waarheid voor gebruikersaccounts voor elke zelf-gehoste applicatie die LDAP ondersteunt — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana en tientallen meer — zonder de operationele overhead van OpenLDAP. Gebruikers bevinden zich op één plek, wachtwoordwijzigingen verspreiden zich overal en groepen beheren de toegang centraal.