Implementeer LLDAP met één klik.
Lichtgewicht authenticatieserver die een eigenzinnige, vereenvoudigde LDAP-backend biedt voor zelf-gehoste applicaties.
Kies een VPS-plan voor LLDAP
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LLDAP kunt bouwen
LLDAP is een lichtgewicht, eigenzinnige authenticatieserver die een standaard LDAP-interface blootstelt, ondersteund door een gebruiksvriendelijke webbeheer-UI. Waar traditionele LDAP-configuraties honderden pagina's aan schema, ACL's en slapd-configuratie vereisen, levert LLDAP standaard verstandige instellingen: voorgedefinieerde gebruikers-/groeps-/e-mailschema's, een grafische gebruikersbeheerder en één enkel binair bestand dat in milliseconden opstart.
LLDAP zelf hosten op je VPS geeft je één enkele bron van waarheid voor gebruikersaccounts voor elke zelf-gehoste applicatie die LDAP ondersteunt — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana en tientallen meer — zonder de operationele overhead van OpenLDAP. Gebruikers bevinden zich op één plek, wachtwoordwijzigingen verspreiden zich overal en groepen beheren de toegang centraal.
Belangrijkste kenmerken van LLDAP
LDAP voor de rest van ons
Standaard-compatibele LDAP-server met verstandige standaardinstellingen, zodat apps die OpenLDAP verwachten gewoon werken, zonder de onderhoudslast van schema's en ACL's.
Webbeheer-UI
Beheer gebruikers, groepen en lidmaatschappen via een grafische interface — geen ldif-bestanden, geen commandoregel ldapadd, geen schema-bewerking.
Enkele bron van waarheid
Elke zelfgehoste app leest uit één gebruikersdatabase, dus wachtwoordwijzigingen, deactivaties en groepslidmaatschapsupdates worden overal tegelijk toegepast.
GraphQL beheer-API
Automatiseer provisioning en groepsbeheer via een getypte GraphQL API naast de standaard LDAP bind/zoekinterface.
Wachtwoord reset workflow
Ingebouwde e-mailgebaseerde wachtwoordresetprocedure voor eindgebruikers, zodat beheerders geen helpdesk worden voor vergeten wachtwoorden.
Kleine voetafdruk
Eén enkele Rust-binary met SQLite-persistentie gebruikt minimale CPU en RAM, waardoor er ruimte overblijft op de VPS voor de apps die het echt nodig hebben.
Waarom LLDAP op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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