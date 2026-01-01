Tot wel 69% korting op LLDAP

Implementeer LLDAP met één klik.

Lichtgewicht authenticatieserver die een eigenzinnige, vereenvoudigde LDAP-backend biedt voor zelf-gehoste applicaties.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Implementeer LLDAP met één klik.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
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7,79/mnd
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2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
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10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
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21,99/mnd
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32 TB bandbreedte
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KVM 1
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Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met LLDAP kunt bouwen

LLDAP is een lichtgewicht, eigenzinnige authenticatieserver die een standaard LDAP-interface blootstelt, ondersteund door een gebruiksvriendelijke webbeheer-UI. Waar traditionele LDAP-configuraties honderden pagina's aan schema, ACL's en slapd-configuratie vereisen, levert LLDAP standaard verstandige instellingen: voorgedefinieerde gebruikers-/groeps-/e-mailschema's, een grafische gebruikersbeheerder en één enkel binair bestand dat in milliseconden opstart.

LLDAP zelf hosten op je VPS geeft je één enkele bron van waarheid voor gebruikersaccounts voor elke zelf-gehoste applicatie die LDAP ondersteunt — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana en tientallen meer — zonder de operationele overhead van OpenLDAP. Gebruikers bevinden zich op één plek, wachtwoordwijzigingen verspreiden zich overal en groepen beheren de toegang centraal.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van LLDAP

LDAP voor de rest van ons

Standaard-compatibele LDAP-server met verstandige standaardinstellingen, zodat apps die OpenLDAP verwachten gewoon werken, zonder de onderhoudslast van schema's en ACL's.

Webbeheer-UI

Beheer gebruikers, groepen en lidmaatschappen via een grafische interface — geen ldif-bestanden, geen commandoregel ldapadd, geen schema-bewerking.

Enkele bron van waarheid

Elke zelfgehoste app leest uit één gebruikersdatabase, dus wachtwoordwijzigingen, deactivaties en groepslidmaatschapsupdates worden overal tegelijk toegepast.

GraphQL beheer-API

Automatiseer provisioning en groepsbeheer via een getypte GraphQL API naast de standaard LDAP bind/zoekinterface.

Wachtwoord reset workflow

Ingebouwde e-mailgebaseerde wachtwoordresetprocedure voor eindgebruikers, zodat beheerders geen helpdesk worden voor vergeten wachtwoorden.

Kleine voetafdruk

Eén enkele Rust-binary met SQLite-persistentie gebruikt minimale CPU en RAM, waardoor er ruimte overblijft op de VPS voor de apps die het echt nodig hebben.

Waarom LLDAP op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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