Implementeer imgproxy met één-klik-installatie.
Snelle en veilige directe afbeeldingsverwerkingsserver die afbeeldingen verkleint, converteert en optimaliseert via eenvoudige URL-gebaseerde verzoeken.
Kies een VPS-plan voor imgproxy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met imgproxy kunt bouwen
imgproxy is een krachtige, zelfstandige server voor on-the-fly beeldverwerking. In plaats van code voor beeldmanipulatie in je applicatie te schrijven of SaaS-kosten per transformatie te betalen, implementeer je imgproxy één keer en transformeer je afbeeldingen via URL-parameters. Wijzig het formaat, snijd bij, converteer, watermerk en optimaliseer afbeeldingen door een URL samen te stellen — geen wijzigingen aan je afbeeldingsopslag of leveringspipeline nodig.
Gebouwd op libvips, verwerkt imgproxy afbeeldingen aanzienlijk sneller dan ImageMagick met een lager geheugengebruik. Het ondersteunt JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF en meer, met automatische formaatselectie voor de beste kwaliteit-grootteverhouding. Zelf-hosting geeft je onbeperkte afbeeldingstransformaties tegen vaste VPS-kosten zonder prijs per aanvraag.
Belangrijkste kenmerken van imgproxy
URL-gebaseerde verwerking
Transformeer afbeeldingen door een URL samen te stellen — geen codewijzigingen, geen herwerking van de afbeeldingspipeline, en geen SDK's om in je applicatie te installeren.
Formaatconversie
Automatisch WebP of AVIF aanbieden aan browsers die ze ondersteunen, met terugval naar JPEG of PNG voor oudere clients.
Ondersteuning voor cloudopslag
Haal bronafbeeldingen rechtstreeks op van S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, of elke HTTP-URL zonder bestanden naar de server te kopiëren.
Afbeeldingbombescherming
Ingebouwde limieten voor bronresolutie en bestandsgrootte voorkomen decompressieaanvallen die het servergeheugen kunnen uitputten.
URL-ondertekening
Cryptografische URL-handtekeningen voorkomen ongeoorloofd gebruik van je imgproxy-instantie als een algemeen inzetbare openbare afbeeldingsproxy.
Waarom imgproxy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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