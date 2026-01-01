imgproxy is een krachtige, zelfstandige server voor on-the-fly beeldverwerking. In plaats van code voor beeldmanipulatie in je applicatie te schrijven of SaaS-kosten per transformatie te betalen, implementeer je imgproxy één keer en transformeer je afbeeldingen via URL-parameters. Wijzig het formaat, snijd bij, converteer, watermerk en optimaliseer afbeeldingen door een URL samen te stellen — geen wijzigingen aan je afbeeldingsopslag of leveringspipeline nodig.

Gebouwd op libvips, verwerkt imgproxy afbeeldingen aanzienlijk sneller dan ImageMagick met een lager geheugengebruik. Het ondersteunt JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF en meer, met automatische formaatselectie voor de beste kwaliteit-grootteverhouding. Zelf-hosting geeft je onbeperkte afbeeldingstransformaties tegen vaste VPS-kosten zonder prijs per aanvraag.