Implementeer HumHub met één klik installatie.
Open source sociaal bedrijfsnetwerk en intranetplatform voor het bouwen van privé teamgemeenschappen.
Kies een VPS-plan voor HumHub
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HumHub kunt bouwen
HumHub is een open source bedrijfsnetwerkplatform dat organisaties in staat stelt om privé, zelfgehoste intranetgemeenschappen te bouwen. Het combineert het vertrouwde gevoel van sociale netwerken — activiteitenstromen, ruimtes (groepskanalen), directe berichten, gebruikersprofielen en meldingen — met de controle- en privacyvereisten van een intern teamplatform. In tegenstelling tot gehoste alternatieven zoals Slack of Microsoft Teams, draait HumHub volledig op je eigen infrastructuur zonder kosten per gebruiker of gegevens die je servers verlaten.
Gebouwd op een modulaire architectuur, biedt HumHub een marktplaats met meer dan 100 gratis en premium modules die wikis, agenda's, taakbeheer, peilingen, bestandsdeling en LDAP/Active Directory-authenticatie omvatten — waardoor het aanpasbaar is aan de specifieke samenwerkingsbehoeften van elk team of elke organisatie.
Belangrijkste kenmerken van HumHub
Ruimtes en kanalen
Organiseer gemeenschappen in specifieke Ruimtes — elk met een eigen activiteitenstroom, leden, bestanden en modules — voor teams, afdelingen of projecten.
100+ gratis modules
Breid functionaliteit uit met marktplaatsmodules, waaronder wiki's, agenda's, peilingen, takenborden, bestandsdeling en videogesprekken — waarvan de meeste gratis beschikbaar zijn.
LDAP en SSO
Authenticeer gebruikers via LDAP, Active Directory, SAML of sociale logins, centraliserend identiteitsbeheer met je bestaande directory-infrastructuur.
REST API-toegang
Volledige REST API laat je HumHub integreren met externe applicaties, gebruikersprovisioning automatiseren en aangepaste workflows bouwen op het platform.
Aangepaste thema's
Pas aangepaste thema's en branding toe om te voldoen aan de visuele identiteit van je organisatie, inclusief logo's, kleuren en CSS-overrides zonder kernbestanden te wijzigen.
Waarom HumHub op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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