Implementeer Jellyseerr met één-klik-installatie.
Beheertool voor media-aanvragen waarmee gebruikers films en tv-series kunnen ontdekken en aanvragen voor Jellyfin, Emby en Plex.
Kies een VPS-plan voor Jellyseerr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jellyseerr kunt bouwen
Jellyseerr is een front-end voor media-aanvragen en -beheer voor zelfgehoste mediaservers, ontworpen om gebruikers een verfijnde manier te bieden om content te ontdekken en aan te vragen zonder directe toegang tot Sonarr of Radarr. Gebruikers bladeren door een uitgebreide catalogus, dienen aanvragen in en ontvangen meldingen wanneer content beschikbaar komt — terwijl beheerders aanvragen goedkeuren en de uitvoering beheren via een overzichtelijk dashboard.
Door Jellyseerr zelf te hosten naast je mediaserver, blijft alle aanvraaggeschiedenis, gebruikersaccounts en integratiegegevens op je eigen VPS. Gebruikers kunnen 24/7 content zoeken en aanvragen vanaf elk apparaat, met single sign-on via hun bestaande Jellyfin-, Emby- of Plex-accounts, waardoor de ervaring naadloos is vanaf het moment dat ze inloggen.
Belangrijkste kenmerken van Jellyseerr
Jellyfin-SSO
Gebruikers loggen in met hun bestaande Jellyfin-, Emby- of Plex-inloggegevens — er is geen aparte accountaanmaak vereist voor je bestaande mediaservergebruikers.
Sonarr en Radarr-integratie
Goedgekeurde aanvragen worden rechtstreeks verzonden naar Sonarr of Radarr voor automatische download en toevoeging aan de bibliotheek zonder handmatige stappen van de beheerder.
Goedkeuringsworkflow voor verzoeken
Beheerders bekijken openstaande aanvragen vanuit een centraal dashboard en keuren ze met één klik goed of wijzen ze af voordat de afhandeling begint.
Gedetailleerde machtigingen
Op rollen gebaseerde toegangscontrole met aanvraagquota en limieten per gebruiker voorkomt dat één enkele gebruiker downloadwachtrijen overbelast.
Meerkanaals notificaties
Informeer gebruikers via Discord, Telegram, Slack, e-mail, Pushover en webhooks wanneer hun aangevraagde inhoud beschikbaar is om te bekijken.
Waarom Jellyseerr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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