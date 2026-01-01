Jellyseerr is een front-end voor media-aanvragen en -beheer voor zelfgehoste mediaservers, ontworpen om gebruikers een verfijnde manier te bieden om content te ontdekken en aan te vragen zonder directe toegang tot Sonarr of Radarr. Gebruikers bladeren door een uitgebreide catalogus, dienen aanvragen in en ontvangen meldingen wanneer content beschikbaar komt — terwijl beheerders aanvragen goedkeuren en de uitvoering beheren via een overzichtelijk dashboard.

Door Jellyseerr zelf te hosten naast je mediaserver, blijft alle aanvraaggeschiedenis, gebruikersaccounts en integratiegegevens op je eigen VPS. Gebruikers kunnen 24/7 content zoeken en aanvragen vanaf elk apparaat, met single sign-on via hun bestaande Jellyfin-, Emby- of Plex-accounts, waardoor de ervaring naadloos is vanaf het moment dat ze inloggen.