Implementeer Icinga 2 met één-klik-installatie.
Open-source monitoringplatform voor hosts, services en statistieken met een krachtige DSL en REST API.
Kies een VPS-plan voor Icinga 2
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Icinga 2 kunt bouwen
Icinga 2 is de moderne opvolger van Nagios, herschreven in C++ voor prestaties en gebouwd rond een krachtige configuratie-DSL, native REST API en uitbreidbare functiemodules. Het controleert de beschikbaarheid van hosts, services, netwerkapparaten en applicaties, berekent statusovergangen en uitvaltijden, en activeert meldingen wanneer er iets misgaat — allemaal ondersteund door de duizenden bestaande Nagios-compatibele plug-ins.
Deze template bundelt Icinga 2 met Icinga DB, een door Redis ondersteunde synchronisatiedaemon, en Icinga Web 2, zodat je direct een complete monitoringstack met een modern dashboard krijgt. Zelf-hosting op je eigen VPS houdt elke waarschuwing, meting en hostinventaris op infrastructuur die je beheert, zonder prijs per host of vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van Icinga 2
Nagios plug-in compatibel
Hergebruikt het hele Nagios plug-inecosysteem, zodat bestaande controlescripts voor HTTP, SMTP, schijf, CPU, databases en certificaten zonder wijzigingen werken.
Modern webdashboard
Icinga Web 2 met de Icinga DB-module levert een snelle lijst-, filter- en detail-UI met donkere modus, bulkbevestiging en modale planning voor geplande onderbrekingen.
Krachtige configuratie-DSL
Met regels, sjablonen en hostgroepen kun je monitoring definiëren voor honderden hosts in een paar regels, in plaats van per-host blokken te herhalen.
REST API en events
Volledige REST API voor hosts, services, uitvaltijden, opmerkingen en bevestigingen stuurt automatisering, dashboards en ChatOps-integraties aan.
Icinga DB streamingsynchronisatie
Een door Redis ondersteunde synchronisatiedaemon streamt elk controleresultaat en elke statuswijziging naar MariaDB, zodat de web-UI altijd de live status weergeeft met minimale vertraging.
Gedistribueerde monitoring
De mastercontainer kan later satelliet- en agentzones accepteren, waardoor je kunt opschalen naar meerdere datacenters vanaf dezelfde configuratieboom.
Waarom Icinga 2 op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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