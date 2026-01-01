Tot wel 69% korting op Local Deep Research

Implementeer lokaal diepgaand onderzoek met één-klik-installatie.

Zelfgehoste AI-onderzoeksassistent die iteratieve diepgaande onderzoeksworkflows uitvoert met behulp van cloud LLM-providers.

Lanceer je applicatie direct
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer lokaal diepgaand onderzoek met één-klik-installatie.

Kies een VPS-plan voor Local Deep Research

69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Local Deep Research kunt bouwen

Local Deep Research is een open-source AI-onderzoeksassistent met meer dan 7.200 GitHub-sterren die meerstaps onderzoeksworkflows uitvoert op je eigen infrastructuur. Het plant zoekopdrachten, verzamelt bronnen van over het hele web, volgt hiaten op en produceert geciteerde rapporten — hetzelfde patroon als commerciële diepgaande onderzoeksproducten, maar met volledige controle over welk model en welke zoekmachines het werk doen.

Deze implementatie verbindt Local Deep Research met je voorkeurs cloud LLM-provider — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, of elk OpenAI-compatibel eindpunt — en wordt geleverd met SearXNG als een privacyvriendelijke zoekbackend, zodat onderzoeksvragen en geaggregeerde bronnen op je VPS blijven, terwijl modelinferentie wordt uitgevoerd tegen de toonaangevende provider van jouw keuze.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Local Deep Research

Iteratief diepgaand onderzoek

Plant zoekopdrachten, volgt lacunes op en bundelt bronnen tot gestructureerde rapporten met bronvermeldingen in plaats van eenmalige antwoorden.

Cloud LLM-aanbieders

Werkt met OpenRouter, OpenAI, Anthropic en elk OpenAI-compatibel eindpunt — wissel van providers en modellen vanuit de web-UI zonder de container opnieuw op te starten.

Privé zoekbackend

Wordt geleverd met SearXNG, zodat zoekopdrachten van tientallen zoekmachines worden samengevoegd zonder ze bloot te stellen aan commerciële trackers.

Jouw gegevens blijven bij jou.

Onderzoeksgeschiedenis, gegenereerde rapporten en configuratie leven op je VPS — alleen modelinferentie-aanroepen verlaten de server, versleuteld tijdens transport naar je gekozen provider.

Geciteerde, exporteerbare rapporten

Elke claim is gekoppeld aan de bron, zodat rapporten kunnen worden beoordeeld, geverifieerd en geëxporteerd voor verder gebruik.

Webgebaseerde configuratie

Modelproviders, API-sleutels en zoekinstellingen worden beheerd via de ingebouwde instellingenpagina — geen configuratiebestanden bewerken op de server.

Waarom Local Deep Research op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

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