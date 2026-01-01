Implementeer lokaal diepgaand onderzoek met één-klik-installatie.
Zelfgehoste AI-onderzoeksassistent die iteratieve diepgaande onderzoeksworkflows uitvoert met behulp van cloud LLM-providers.
Kies een VPS-plan voor Local Deep Research
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Local Deep Research kunt bouwen
Local Deep Research is een open-source AI-onderzoeksassistent met meer dan 7.200 GitHub-sterren die meerstaps onderzoeksworkflows uitvoert op je eigen infrastructuur. Het plant zoekopdrachten, verzamelt bronnen van over het hele web, volgt hiaten op en produceert geciteerde rapporten — hetzelfde patroon als commerciële diepgaande onderzoeksproducten, maar met volledige controle over welk model en welke zoekmachines het werk doen.
Deze implementatie verbindt Local Deep Research met je voorkeurs cloud LLM-provider — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, of elk OpenAI-compatibel eindpunt — en wordt geleverd met SearXNG als een privacyvriendelijke zoekbackend, zodat onderzoeksvragen en geaggregeerde bronnen op je VPS blijven, terwijl modelinferentie wordt uitgevoerd tegen de toonaangevende provider van jouw keuze.
Belangrijkste kenmerken van Local Deep Research
Iteratief diepgaand onderzoek
Plant zoekopdrachten, volgt lacunes op en bundelt bronnen tot gestructureerde rapporten met bronvermeldingen in plaats van eenmalige antwoorden.
Cloud LLM-aanbieders
Werkt met OpenRouter, OpenAI, Anthropic en elk OpenAI-compatibel eindpunt — wissel van providers en modellen vanuit de web-UI zonder de container opnieuw op te starten.
Privé zoekbackend
Wordt geleverd met SearXNG, zodat zoekopdrachten van tientallen zoekmachines worden samengevoegd zonder ze bloot te stellen aan commerciële trackers.
Jouw gegevens blijven bij jou.
Onderzoeksgeschiedenis, gegenereerde rapporten en configuratie leven op je VPS — alleen modelinferentie-aanroepen verlaten de server, versleuteld tijdens transport naar je gekozen provider.
Geciteerde, exporteerbare rapporten
Elke claim is gekoppeld aan de bron, zodat rapporten kunnen worden beoordeeld, geverifieerd en geëxporteerd voor verder gebruik.
Webgebaseerde configuratie
Modelproviders, API-sleutels en zoekinstellingen worden beheerd via de ingebouwde instellingenpagina — geen configuratiebestanden bewerken op de server.
Waarom Local Deep Research op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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