Implementeer Dufs met één-klikinstallatie.
Lichtgewicht zelfgehoste bestandsserver met een schone web-UI, WebDAV-ondersteuning en toegangscontrole per pad.
Kies een VPS-plan voor Dufs
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dufs kunt bouwen
Dufs is een lichtgewicht open-source bestandsserver waarmee je bestanden kunt bladeren, uploaden, downloaden en beheren via een overzichtelijke webinterface. Het ondersteunt WebDAV, zodat je je opslag als een netwerkschijf kunt koppelen op Windows, macOS of Linux met elke standaard bestandsbeheerclient — geen extra software nodig op het verbindende apparaat.
Door Dufs zelf te hosten op je VPS blijven je bestanden op infrastructuur die je volledig beheert, zonder cloudopslagkosten, zonder bestandsgroottelimieten van leveranciers en zonder toegang van derden tot je gegevens. Configureer lees-schrijf- of alleen-lezen toegangsregels per map, beveilig paden met inloggegevens en deel bestanden veilig via HTTPS via de ingebouwde Traefik-integratie.
Belangrijkste kenmerken van Dufs
Webbestandsbrowser
Bladeren, uploaden, downloaden, hernoemen en bestanden verwijderen vanuit elke browser zonder aanvullende clientsoftware te installeren.
WebDAV-protocol
Koppel je Dufs-server als een native netwerkschijf op Windows, macOS of Linux met behulp van ingebouwde OS WebDAV-ondersteuning.
Toegangsbeheer per pad
Pas afzonderlijke lees-schrijf- of alleen-lezen-regels toe op verschillende mappen, elk beveiligd door individuele inloggegevens.
Bestandszoekfunctie en voorvertoning
Zoek in je opgeslagen bestanden op naam en bekijk een voorbeeld van veelvoorkomende formaten zoals afbeeldingen, tekst en video direct in de browser.
Single container
Draait als één enkele lichtgewicht container zonder externe database — eenvoudig te back-uppen, migreren en onderhouden.
Waarom Dufs op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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