Dufs is een lichtgewicht open-source bestandsserver waarmee je bestanden kunt bladeren, uploaden, downloaden en beheren via een overzichtelijke webinterface. Het ondersteunt WebDAV, zodat je je opslag als een netwerkschijf kunt koppelen op Windows, macOS of Linux met elke standaard bestandsbeheerclient — geen extra software nodig op het verbindende apparaat.

Door Dufs zelf te hosten op je VPS blijven je bestanden op infrastructuur die je volledig beheert, zonder cloudopslagkosten, zonder bestandsgroottelimieten van leveranciers en zonder toegang van derden tot je gegevens. Configureer lees-schrijf- of alleen-lezen toegangsregels per map, beveilig paden met inloggegevens en deel bestanden veilig via HTTPS via de ingebouwde Traefik-integratie.