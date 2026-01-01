Crontab UI is een open-source Node.js webapplicatie die foutgevoelige handmatige crontab-bewerking vervangt door een veilige, visuele interface. Het toevoegen, verwijderen, pauzeren en hervatten van taken kost slechts één klik, en elke wijziging wordt gevalideerd voordat deze wordt toegepast, zodat een typefout niet langer al je geplande taken tegelijkertijd platlegt.

Het zelf hosten van Crontab UI op je eigen VPS geeft je een privé controlepaneel voor honderden cron-taken met foutenlogboeken per taak, automatische back-ups vóór risicovolle bewerkingen, en import/export om hetzelfde schema over meerdere machines te repliceren. Ingebouwde HTTP basic authenticatie houdt de interface beschermd zonder dat een externe reverse proxy of identiteitsprovider nodig is.