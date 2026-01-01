Implementeer Crontab UI met één-klik-installatie.
Webgebaseerde interface voor het veilig beheren van cron-taken met import, export, back-up en HTTP-authenticatie.
Kies een VPS-plan voor Crontab UI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Crontab UI kunt bouwen
Crontab UI is een open-source Node.js webapplicatie die foutgevoelige handmatige crontab-bewerking vervangt door een veilige, visuele interface. Het toevoegen, verwijderen, pauzeren en hervatten van taken kost slechts één klik, en elke wijziging wordt gevalideerd voordat deze wordt toegepast, zodat een typefout niet langer al je geplande taken tegelijkertijd platlegt.
Het zelf hosten van Crontab UI op je eigen VPS geeft je een privé controlepaneel voor honderden cron-taken met foutenlogboeken per taak, automatische back-ups vóór risicovolle bewerkingen, en import/export om hetzelfde schema over meerdere machines te repliceren. Ingebouwde HTTP basic authenticatie houdt de interface beschermd zonder dat een externe reverse proxy of identiteitsprovider nodig is.
Belangrijkste kenmerken van Crontab UI
Veilige taakbewerking
Voeg cron-taken toe, bewerk, pauzeer, hervat en verwijder ze via een gevalideerde UI in plaats van het risico te lopen op syntaxisfouten in ruwe crontab-bestanden.
Import en export
Importeer een bestaande crontab in seconden en exporteer je volledige configuratie om hetzelfde schema opnieuw in te stellen op andere machines zonder SSH.
Automatische back-ups
Crontab UI maakt een back-up voor elke import en laat je op aanvraag momentopnames maken en je taken herstellen om fouten te herstellen.
Foutlogboeken per job
Elke geplande taak schrijft een eigen foutenlogboek, zodat je fouten kunt controleren en problemen kunt oplossen zonder een gedeeld systeemlogboek te doorzoeken.
Mailing en hooks
Configureer e-mailmeldingen of webhook-callbacks per taak om je team te waarschuwen of downstream-automatisering te activeren na elke uitvoering.
HTTP-authenticatie
Bescherm de web-UI met ingebouwde basisauthenticatie, zodat alleen geautoriseerde gebruikers je geplande taken kunnen bekijken of wijzigen.
Waarom Crontab UI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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