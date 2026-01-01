Implementeer LocalAI met één klik installatie.
Zelfgehoste, OpenAI API-compatibele inferentieserver die LLM's, beeldgeneratie en audiotranscriptie draait op je eigen hardware.
Kies een VPS-plan voor LocalAI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LocalAI kunt bouwen
LocalAI is een gratis, open-source alternatief voor de OpenAI API dat volledig op je eigen infrastructuur draait. Het implementeert de OpenAI REST API-specificatie, dus elke applicatie die voor OpenAI is gebouwd — LangChain, LlamaIndex, AutoGen en honderden andere — kan overschakelen naar LocalAI door één endpoint-URL te wijzigen, zonder dat codewijzigingen nodig zijn. Het ondersteunt taalmodellen via llama.cpp, beeldgeneratie via Stable Diffusion en audiotranscriptie via Whisper, alles geleverd vanuit één container met een ingebouwde modelgalerij en chat-UI.
Zelf-hosting van LocalAI betekent dat je prompts, antwoorden en gegenereerde inhoud je server nooit verlaten. Er zijn geen kosten per token, geen snelheidsbeperkingen en geen afhankelijkheid van de beschikbaarheid van API's van derden — waardoor het praktisch is voor privacygevoelige workloads en kostenbewuste productie-implementaties.
Belangrijkste kenmerken van LocalAI
OpenAI API-compatibel
Vervang eenvoudig OpenAI API-aanroepen zonder de applicatiecode te wijzigen — werk gewoon de basis-URL bij en wissel de API-sleutel.
Multimodale inferentie
Draai taalmodellen, beeldgeneratie (Stable Diffusion), en audiotranscriptie (Whisper) vanaf één enkele server onder één uniforme API.
Ingebouwde Modelgalerij
Blader door, download en activeer voorgeconfigureerde modellen via de web-UI zonder configuratiebestanden te schrijven of CLI-commando's uit te voeren.
CPU-uitsluitende werking
Draait op standaard VPS-hardware zonder GPU-vereisten — GPU-versnelling wordt ondersteund indien beschikbaar, maar is nooit vereist.
Geen Tokenkosten
Onbeperkte inferentie zonder prijs per aanvraag, gebruiksquota of facturering — je enige kosten zijn de VPS die het draait.
Waarom LocalAI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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