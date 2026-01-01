LocalAI is een gratis, open-source alternatief voor de OpenAI API dat volledig op je eigen infrastructuur draait. Het implementeert de OpenAI REST API-specificatie, dus elke applicatie die voor OpenAI is gebouwd — LangChain, LlamaIndex, AutoGen en honderden andere — kan overschakelen naar LocalAI door één endpoint-URL te wijzigen, zonder dat codewijzigingen nodig zijn. Het ondersteunt taalmodellen via llama.cpp, beeldgeneratie via Stable Diffusion en audiotranscriptie via Whisper, alles geleverd vanuit één container met een ingebouwde modelgalerij en chat-UI.

Zelf-hosting van LocalAI betekent dat je prompts, antwoorden en gegenereerde inhoud je server nooit verlaten. Er zijn geen kosten per token, geen snelheidsbeperkingen en geen afhankelijkheid van de beschikbaarheid van API's van derden — waardoor het praktisch is voor privacygevoelige workloads en kostenbewuste productie-implementaties.