Kill Bill is een beproefd open-source facturatie- en betaalplatform dat in productie wordt gebruikt door bedrijven die miljoenen facturen per maand verwerken. Het verwerkt de gehele monetisatiestack — catalogusbeheer, abonnementen, periodieke facturatie, belastingen en betaalroutering — via een modulaire architectuur waarmee je betaalgateways, belastingengines en analyseaanbieders kunt combineren zonder de bedrijfslogica te herschrijven.

Door Kill Bill zelf te hosten, houd je betaalmetadata van klanten, abonnementsgeschiedenis en prijsregels volledig onder jouw controle, zonder kosten per transactie of vendor lock-in. De meegeleverde Kaui admin-interface geeft financiële en ondersteuningsteams een webconsole voor accounts, facturen, terugbetalingen en planwijzigingen zonder één enkele API-aanroep te hoeven schrijven.