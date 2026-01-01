Implementeer Kill Bill met één klik installatie.
Open-source platform voor abonnementsfacturering en betalingen voor SaaS, marktplaatsen en bedrijven met gebruiksafhankelijke tarieven.
Kies een VPS-plan voor Kill Bill
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kill Bill kunt bouwen
Kill Bill is een beproefd open-source facturatie- en betaalplatform dat in productie wordt gebruikt door bedrijven die miljoenen facturen per maand verwerken. Het verwerkt de gehele monetisatiestack — catalogusbeheer, abonnementen, periodieke facturatie, belastingen en betaalroutering — via een modulaire architectuur waarmee je betaalgateways, belastingengines en analyseaanbieders kunt combineren zonder de bedrijfslogica te herschrijven.
Door Kill Bill zelf te hosten, houd je betaalmetadata van klanten, abonnementsgeschiedenis en prijsregels volledig onder jouw controle, zonder kosten per transactie of vendor lock-in. De meegeleverde Kaui admin-interface geeft financiële en ondersteuningsteams een webconsole voor accounts, facturen, terugbetalingen en planwijzigingen zonder één enkele API-aanroep te hoeven schrijven.
Belangrijkste kenmerken van Kill Bill
Abonnementssysteem
Modelproefperiodes, tijdelijke contracten, gecombineerde prijsstelling, en complexe catalogusupgrades en -downgrades met automatische proratering.
Betalingsgateway plug-ins
Routeer betalingen via Stripe, Adyen, Braintree, PayPal en tientallen andere providers met behulp van uitwisselbare betaalplugins.
Facturering en aanmaning
Genereer facturen volgens schema, probeer mislukte betalingen opnieuw met configureerbare aanmaningsregels, en herstel inkomsten zonder aangepaste scripts te schrijven.
Kaui administratieconsole
Accounts bekijken, betalingen terugbetalen, abonnementen bewerken en facturen controleren via een speciale web-UI die is gebouwd voor ondersteunings- en financiële teams.
REST API en plugins
Volledige REST API plus een Java/Ruby plugin SDK laten je Kill Bill integreren met CRM's, belastingengines en analysetools zonder de core te forken.
Geschikt voor multi-tenant
Isoleer merken, regio's of klantsegmenten binnen één instantie met ingebouwde multi-tenancy met afzonderlijke catalogi en inloggegevens.
Waarom Kill Bill op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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