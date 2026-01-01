Implementeer Focalboard met één klik.
Open source tool voor projectbeheer met Kanban-, tabel-, galerij- en kalenderweergaven voor teams en individuen.
Kies een VPS-plan voor Focalboard
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Focalboard kunt bouwen
Focalboard is een open-source projectmanagementplatform, ontwikkeld door Mattermost als een zelfgehost alternatief voor Trello, Notion en Asana. Het combineert intuïtieve Kanban-borden met meerdere weergavemodi — tabel, galerij en kalender — zodat je dezelfde projectgegevens kunt visualiseren in welk formaat dan ook het beste werkt voor jouw workflow. Kaarten ondersteunen aangepaste eigenschappen, labels, vervaldatums en bijlagen, en passen zich aan elk projecttype aan, van softwaresprints tot contentkalenders.
Focalboard zelf hosten op jouw VPS betekent onbeperkte borden, kaarten en teamleden tegen voorspelbare kosten — geen prijs per gebruiker, geen limieten voor het aantal borden en geen risico dat jouw projectgegevens te gelde worden gemaakt. De lichtgewicht SQLite-backend vereist geen externe database, waardoor implementatie en onderhoud eenvoudig blijven.
Belangrijkste kenmerken van Focalboard
Meerdere Weergavemodi
Schakel tussen Kanban-, tabel-, galerij- en kalenderweergaven van dezelfde gegevens om aan te sluiten bij hoe je over je project denkt.
Aangepaste eigenschappen
Voeg aangepaste velden, labels, datums en toegewezenen toe aan kaarten om elk bord aan te passen aan jouw specifieke workflowvereisten.
Realtime samenwerking
Meerdere teamleden kunnen borden tegelijkertijd bewerken, met opmerkingen en @vermeldingen waardoor communicatie in context blijft.
Importeren vanuit populaire tools
Migreer bestaande projecten van Trello, Asana en Notion met de ingebouwde importfunctionaliteit om te voorkomen dat je helemaal opnieuw moet beginnen.
Bordtemplates
Kant-en-klare sjablonen voor veelvoorkomende projecttypen laten je binnen enkele seconden een nieuw bord instellen met de juiste structuur al aanwezig.
Waarom Focalboard op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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