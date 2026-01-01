Focalboard is een open-source projectmanagementplatform, ontwikkeld door Mattermost als een zelfgehost alternatief voor Trello, Notion en Asana. Het combineert intuïtieve Kanban-borden met meerdere weergavemodi — tabel, galerij en kalender — zodat je dezelfde projectgegevens kunt visualiseren in welk formaat dan ook het beste werkt voor jouw workflow. Kaarten ondersteunen aangepaste eigenschappen, labels, vervaldatums en bijlagen, en passen zich aan elk projecttype aan, van softwaresprints tot contentkalenders.

Focalboard zelf hosten op jouw VPS betekent onbeperkte borden, kaarten en teamleden tegen voorspelbare kosten — geen prijs per gebruiker, geen limieten voor het aantal borden en geen risico dat jouw projectgegevens te gelde worden gemaakt. De lichtgewicht SQLite-backend vereist geen externe database, waardoor implementatie en onderhoud eenvoudig blijven.