Implementeer Quasarr met één-klik-installatie.
JDownloader-brug die een Newznab-indexer en SABnzbd-downloadclient beschikbaar maakt voor de gehele Arr-mediastack.
Kies een VPS-plan voor Quasarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Quasarr kunt bouwen
Quasarr is een lichtgewicht Python-service die zich voordoet als zowel een Newznab-indexer als een SABnzbd-downloadclient, en vervolgens elke 'grab' doorstuurt naar JDownloader 2 via zijn My JDownloader cloud-API. Het resultaat is een naadloze brug die Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr en Magazarr laat zoeken en downloaden van one-click-hosters zonder ooit echt Usenet of BitTorrent aan te raken.
Quasarr zelf hosten op een VPS houdt de brug 24 uur per dag online, naast JDownloader, en omvat een ingebouwde CAPTCHA-ontsleutelingsstroom voor beveiligde links. Actieve GitHub-sponsors kunnen SponsorsHelper aansluiten om CAPTCHA's automatisch op te lossen.
Belangrijkste kenmerken van Quasarr
JDownloader-brug
Stuurt elke download van Radarr, Sonarr, Lidarr en Magazarr rechtstreeks naar JDownloader 2 via de My JDownloader cloud API.
Newznab-indexer
Quasarr biedt een Newznab-compatibel zoek-eindpunt, zodat de Arr-stack releases kan vinden op ondersteunde one-click hosters met behulp van IMDb ID's of tekstquery's.
SABnzbd cliëntemulatie
Fungeert als een SABnzbd downloadclient, zodat Radarr, Sonarr en Lidarr voltooide downloads in de wachtrij kunnen plaatsen, monitoren en importeren zonder hun workflow te wijzigen.
CAPTCHA-decryptie
Ingebouwde linkontcijfering verwerkt met CAPTCHA-beveiligde releases, met optionele Tampermonkey-scripts en SponsorsHelper-integratie voor automatische oplossing.
Categorie- en spiegelbeheer
Witte lijsten per categorie voor hostnamen en downloadspiegels houden je bibliotheek op de bronnen die je vertrouwt zonder de Arr-configuratie te wijzigen.
Meldingen en authenticatie
Optionele Discord- en Telegram-meldingen plus formuliergebaseerde of HTTP Basic-authenticatie beschermen de web-UI en houden je op de hoogte.
Waarom Quasarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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