Quasarr is een lichtgewicht Python-service die zich voordoet als zowel een Newznab-indexer als een SABnzbd-downloadclient, en vervolgens elke 'grab' doorstuurt naar JDownloader 2 via zijn My JDownloader cloud-API. Het resultaat is een naadloze brug die Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr en Magazarr laat zoeken en downloaden van one-click-hosters zonder ooit echt Usenet of BitTorrent aan te raken.

Quasarr zelf hosten op een VPS houdt de brug 24 uur per dag online, naast JDownloader, en omvat een ingebouwde CAPTCHA-ontsleutelingsstroom voor beveiligde links. Actieve GitHub-sponsors kunnen SponsorsHelper aansluiten om CAPTCHA's automatisch op te lossen.