Multica is een open-source beheerd agentenplatform dat je in staat stelt om coderende AI-agenten te behandelen als teamgenoten in plaats van eenmalige chatsessies. Wijs taken toe aan specifieke agenten, volg hun voortgang in realtime en bouw een herbruikbare vaardighedenbibliotheek op die in de loop van de tijd groeit naarmate je team samenwerkt. Het ondersteunt elke lokaal geïnstalleerde agent-CLI — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini en andere — via een lichtgewicht daemon die je machines terug verbindt met de centrale server.

Door Multica zelf te hosten op je VPS blijven elke taak, codewijziging en integratiegegevens binnen je eigen infrastructuur, zonder kosten per gebruiker en zonder telemetrie van derden. PostgreSQL met pgvector wordt voorgeconfigureerd geleverd, zodat het platform direct na de eerste opstart productieklaar is.