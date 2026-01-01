Implementeer Multica met één-klik-installatie.
Open-source beheerd agentenplatform dat coderende AI-agenten verandert in teamgenoten aan wie je werk kunt toewijzen.
Kies een VPS-plan voor Multica
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Multica kunt bouwen
Multica is een open-source beheerd agentenplatform dat je in staat stelt om coderende AI-agenten te behandelen als teamgenoten in plaats van eenmalige chatsessies. Wijs taken toe aan specifieke agenten, volg hun voortgang in realtime en bouw een herbruikbare vaardighedenbibliotheek op die in de loop van de tijd groeit naarmate je team samenwerkt. Het ondersteunt elke lokaal geïnstalleerde agent-CLI — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini en andere — via een lichtgewicht daemon die je machines terug verbindt met de centrale server.
Door Multica zelf te hosten op je VPS blijven elke taak, codewijziging en integratiegegevens binnen je eigen infrastructuur, zonder kosten per gebruiker en zonder telemetrie van derden. PostgreSQL met pgvector wordt voorgeconfigureerd geleverd, zodat het platform direct na de eerste opstart productieklaar is.
Belangrijkste kenmerken van Multica
Multiagentondersteuning
Verbind Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini en andere CLIs van coderingsagenten via één dashboard.
Lokale uitvoeringsdaemon
Een lichtgewicht daemon draait op jouw eigen machines, zodat agents worden uitgevoerd in de echte werkruimte en de inloggegevens die je al hebt.
Taaktoewijzing en registratie
Wijs werk toe aan specifieke agenten en volg de voortgang, output en beslissingen in realtime, zonder chatthreads te hoeven peilen.
Herbruikbare vaardighedenbibliotheek
Leg agentvaardigheden één keer vast en pas ze opnieuw toe over werkruimtes en teamgenoten, zodat de capaciteit in de loop van de tijd toeneemt.
Webhook-automatisering
Activeer agentworkflows vanaf GitHub, Lark of elke externe dienst via ingebouwde autopilot webhook-handlers.
Zelfgehoste data-eigendom
Alle taken, codewijzigingen en integratiegegevens blijven op jouw VPS, zonder telemetrie en geen prijs per gebruiker.
Waarom Multica op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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