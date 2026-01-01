Implementeer NodeBB met één-klik installatie.
Modern Node.js discussieplatform met realtime streamingdiscussies, directe meldingen en een rijk plug-in-ecosysteem.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NodeBB kunt bouwen
NodeBB is een next-generation communityforumplatform gebouwd op Node.js en WebSockets, dat realtime discussies levert die meer aanvoelen als een chattoepassing dan een traditioneel prikbord. Met meer dan 15.000 GitHub-sterren wordt het vertrouwd door softwareprojecten, onderwijsinstellingen, gamingcommunities en bedrijven voor discussie, ondersteuning en kennisdeling.
Door NodeBB zelf te hosten op je VPS krijg je volledige eigendom over je communitydata, verwijder je kosten per gebruiker en kun je het platform aanpassen met honderden community-plugins — allemaal ondersteund door PostgreSQL voor betrouwbare, schaalbare opslag.
Belangrijkste kenmerken van NodeBB
Realtime discussies
Streaming via WebSocket levert direct nieuwe berichten, reacties en meldingen zonder de pagina te verversen, waardoor gesprekken natuurlijk blijven verlopen.
Plugin-ecosysteem
Honderden community-plugins voegen SSO, gamification, integraties en aangepaste functies toe, zodat je het forum kunt aanpassen aan de exacte behoeften van jouw community.
Moderatiehulpmiddelen
Ingebouwd reputatiesysteem, wachtrijen voor berichten en uitgebreide moderatiecontroles helpen je een gezonde community te behouden met minimale handmatige inspanning.
Mobielvriendelijke thema's
Responsieve, aanpasbare thema's zorgen ervoor dat leden een geweldige ervaring hebben op desktop en mobiel, zonder extra configuratie.
SSO en Sociale login
Integreer met bestaande identiteitsproviders via SSO-plugins, zodat communityleden kunnen inloggen met hun bestaande accounts en je gecentraliseerd gebruikersbeheer behoudt.
Waarom NodeBB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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