NodeBB is een next-generation communityforumplatform gebouwd op Node.js en WebSockets, dat realtime discussies levert die meer aanvoelen als een chattoepassing dan een traditioneel prikbord. Met meer dan 15.000 GitHub-sterren wordt het vertrouwd door softwareprojecten, onderwijsinstellingen, gamingcommunities en bedrijven voor discussie, ondersteuning en kennisdeling.

Door NodeBB zelf te hosten op je VPS krijg je volledige eigendom over je communitydata, verwijder je kosten per gebruiker en kun je het platform aanpassen met honderden community-plugins — allemaal ondersteund door PostgreSQL voor betrouwbare, schaalbare opslag.