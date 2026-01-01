Implementeer Xibo CMS met een één-klik-installatie.
Open source digitale bewegwijzering CMS voor het plannen van lay-outs en media over netwerken van schermen vanaf één centrale server.
Kies een VPS-plan voor Xibo CMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Xibo CMS kunt bouwen
Xibo CMS is een volwassen, volledig open-source digital signage-platform dat wordt gebruikt om lay-outs te ontwerpen, mediabibliotheken te organiseren en content te plannen voor een reeks schermen — van één enkel lobbyscherm tot duizenden landelijke eindpunten. Het CMS beheert gebruikers, machtigingen, campagnes, dagindeling en proof-of-play rapportage, terwijl lichtgewicht Xibo Players die draaien op Android, webOS, Tizen, Linux of Windows de content op het scherm weergeven.
Door Xibo CMS zelf te hosten op je VPS houd je planningen, doelgroepanalyses en media-activa onder je controle, zonder SaaS-kosten per scherm. Deze template levert het CMS met MySQL, de XMR-berichtrelay voor realtime-spelerbesturing, Memcached voor caching en QuickChart voor ingebedde grafieken — allemaal met elkaar verbonden en beschikbaar gemaakt via de vooraf geïnstalleerde Traefik reverse proxy met automatische HTTPS.
Belangrijkste kenmerken van Xibo CMS
Lay-outontwerper
Bouw lay-outs met meerdere zones door afbeeldingen, video, webpagina's, RSS, tickers en widgets te combineren met behulp van een visuele drag-and-drop editor in de browser.
Plannen en dagindeling
Plan campagnes in op datumbereik, tijdstip van de dag, dag van de week, herhaling of prioriteit — inclusief geobewuste en gebeurtenisgestuurde weergave.
Weergave groepsbeheer
Organiseer honderden of duizenden schermen in groepen en tags, en push vervolgens verschillende schema's naar elk segment vanaf één centrale console.
Realtime spelerbesturing
De meegeleverde XMR-berichtenrelais stuurt lay-outwijzigingen, screenshotverzoeken en commando's naar verbonden spelers op het moment dat je publiceert.
Afleveringsbewijsrapportage
Leg afspeelstatistieken per display vast voor naleving en advertentieafstemming, met rapporten die exporteerbaar zijn als CSV of weergegeven als grafieken.
Cross-platform-spelers
Koppel het CMS met gratis of gelicentieerde Xibo Players op Android, webOS, Tizen, Linux en Windows om vrijwel elke signage-hardware aan te sturen.
Waarom Xibo CMS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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