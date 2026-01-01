Xibo CMS is een volwassen, volledig open-source digital signage-platform dat wordt gebruikt om lay-outs te ontwerpen, mediabibliotheken te organiseren en content te plannen voor een reeks schermen — van één enkel lobbyscherm tot duizenden landelijke eindpunten. Het CMS beheert gebruikers, machtigingen, campagnes, dagindeling en proof-of-play rapportage, terwijl lichtgewicht Xibo Players die draaien op Android, webOS, Tizen, Linux of Windows de content op het scherm weergeven.

Door Xibo CMS zelf te hosten op je VPS houd je planningen, doelgroepanalyses en media-activa onder je controle, zonder SaaS-kosten per scherm. Deze template levert het CMS met MySQL, de XMR-berichtrelay voor realtime-spelerbesturing, Memcached voor caching en QuickChart voor ingebedde grafieken — allemaal met elkaar verbonden en beschikbaar gemaakt via de vooraf geïnstalleerde Traefik reverse proxy met automatische HTTPS.