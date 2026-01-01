Implementeer MeshCentral in één-klik installatie.
Zelfgehost platform voor bewaking en beheer op afstand voor desktops, servers en IoT-apparaten via het lokale netwerk of internet.
Kies een VPS-plan voor MeshCentral
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MeshCentral kunt bouwen
MeshCentral is een compleet open-source platform voor bewaking en beheer op afstand waarmee je desktops op afstand kunt overnemen, shells kunt uitvoeren, bestanden kunt overdragen en apparaattelemetrie kunt inspecteren op Windows-, macOS-, Linux- en FreeBSD-machines vanaf één enkele webconsole. Lichtgewicht agents draaien op elk beheerd apparaat en maken een uitgaande verbinding met je MeshCentral-server, zodat je ze via firewalls en NAT kunt bereiken zonder VPN-tunnels.
Het zelf hosten van MeshCentral op je VPS geeft je een privé TeamViewer- of AnyDesk-vervanger zonder kosten per gebruiker, geen bandbreedtebeperkingen en geen toegang van derden tot je externe sessies. Het platform is de kerntechnologie achter Tactical RMM en wordt ingezet door IT-bedrijven, MSP's en thuisnetwerken om alles te beheren, van een handvol persoonlijke apparaten tot duizenden klant-endpoints.
Belangrijkste kenmerken van MeshCentral
Extern bureaublad en shell
Neem de controle over Windows-, macOS-, Linux- en FreeBSD-machines via een snelle webgebaseerde interface voor extern bureaublad, shell en bestandsoverdracht — geen clientinstallatie vereist.
Lichtgewicht agent
Kleine native agents maken uitgaande verbindingen vanaf elk apparaat, zodat MeshCentral werkt via firewalls en NAT zonder VPN-tunnels of open inkomende poorten op beheerde hosts.
Apparaatgroepen en beleidsregels
Organiseer eindpunten in mesh-groepen met rolgebaseerde machtigingen, geplande taken en bulkacties, zodat grote vloten beheersbaar blijven.
Tweefactorauthenticatie
Ingebouwde TOTP, WebAuthn en e-mail 2FA houden de adminconsole veilig, zelfs wanneer deze wordt blootgesteld aan het openbare internet.
Sessieopname en audit
Optionele opname van externe desktopsessies plus een gedetailleerd auditlogboek laat je elke actie bekijken die elke beheerder heeft ondernomen.
REST- en WebSocket-API's
Uitgebreide API's laten je apparaatbeheer scripten, integreren met ticketsystemen, of bouwen bovenop MeshCentral als de basis van een aangepaste RMM.
Waarom MeshCentral op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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