MeshCentral is een compleet open-source platform voor bewaking en beheer op afstand waarmee je desktops op afstand kunt overnemen, shells kunt uitvoeren, bestanden kunt overdragen en apparaattelemetrie kunt inspecteren op Windows-, macOS-, Linux- en FreeBSD-machines vanaf één enkele webconsole. Lichtgewicht agents draaien op elk beheerd apparaat en maken een uitgaande verbinding met je MeshCentral-server, zodat je ze via firewalls en NAT kunt bereiken zonder VPN-tunnels.

Het zelf hosten van MeshCentral op je VPS geeft je een privé TeamViewer- of AnyDesk-vervanger zonder kosten per gebruiker, geen bandbreedtebeperkingen en geen toegang van derden tot je externe sessies. Het platform is de kerntechnologie achter Tactical RMM en wordt ingezet door IT-bedrijven, MSP's en thuisnetwerken om alles te beheren, van een handvol persoonlijke apparaten tot duizenden klant-endpoints.