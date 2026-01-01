Owncast is een gratis, open-source zelfgehoste livestreaming- en chatserver die je volledige controle geeft over je uitzendingen. Het vervangt commerciële platforms zoals Twitch of YouTube Live met je eigen toegewijde stream, waar je de regels bepaalt, de relatie met je publiek beheert en alle content en kijkersgegevens op je eigen server bewaart.

Compatibel met standaard RTMP-uitzendsoftware zoals OBS, Streamlabs en XSplit, werkt Owncast met de tools die streamers al kennen. Het integreert ook met het Fediverse via ActivityPub, waardoor gebruikers op Mastodon en andere gedecentraliseerde platforms je kunnen volgen en meldingen ontvangen wanneer je live gaat — zonder dat ze een account op je site hoeven aan te maken.