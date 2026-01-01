Implementeer Owncast met één klik installatie.
Zelfgehoste livestreaming- en chatserver — zend live video uit op jouw eigen voorwaarden zonder afhankelijk te zijn van Twitch of YouTube.
Kies een VPS-plan voor Owncast
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Owncast kunt bouwen
Owncast is een gratis, open-source zelfgehoste livestreaming- en chatserver die je volledige controle geeft over je uitzendingen. Het vervangt commerciële platforms zoals Twitch of YouTube Live met je eigen toegewijde stream, waar je de regels bepaalt, de relatie met je publiek beheert en alle content en kijkersgegevens op je eigen server bewaart.
Compatibel met standaard RTMP-uitzendsoftware zoals OBS, Streamlabs en XSplit, werkt Owncast met de tools die streamers al kennen. Het integreert ook met het Fediverse via ActivityPub, waardoor gebruikers op Mastodon en andere gedecentraliseerde platforms je kunnen volgen en meldingen ontvangen wanneer je live gaat — zonder dat ze een account op je site hoeven aan te maken.
Belangrijkste kenmerken van Owncast
RTMP-uitzending
Maak rechtstreeks verbinding vanuit OBS, Streamlabs of elke RTMP-compatibele encoder — geen eigen plug-ins of softwarewijzigingen vereist.
Ingebouwde Livechat
Geïntegreerde real-time chat laat kijkers communiceren tijdens je stream zonder dat je widgets van derden of externe chatdiensten nodig hebt.
Fediverse-integratie
ActivityPub-ondersteuning laat Mastodon- en andere Fediverse-gebruikers jouw stream volgen en livegangmeldingen ontvangen, waardoor je bereik op gedecentraliseerde netwerken wordt vergroot.
Aangepaste Branding
Stel je eigen naam, logo, beschrijving en sociale links in, zodat je streampagina je identiteit weerspiegelt en geen generiek platformsjabloon is.
Streamopname
Sla uitzendingen desgewenst lokaal op voor on-demand weergave, zodat kijkers toegang hebben tot jouw content, zelfs nadat de livestream is afgelopen.
Waarom Owncast op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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