Yamtrack is een zelfgehoste mediatrackingapplicatie die je kijk- en speellijsten voor films, tv-series, anime, manga, games, boeken en strips consolideert in één dashboard. Het haalt metadata op van TMDB en andere bronnen om uitgebreide details te geven over elk getrackt item, met voortgangsregistratie en statusbeheer.

Yamtrack zelf hosten op een VPS houdt je volledige mediaconsumptiegeschiedenis privé, zonder tracking door derden. Jellyfin-integratie maakt automatische kijkregistratie mogelijk vanaf je mediaserver, de kalenderweergave toont geplande releases, en importeren vanuit Trakt, MAL en AniList maakt de migratie van bestaande diensten eenvoudig.