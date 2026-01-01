Implementeer Yamtrack met één-klik-installatie.
Zelfgehoste mediatracker voor films, tv-series, anime, manga, games en boeken met Jellyfin-integratie.
Kies een VPS-plan voor Yamtrack
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Yamtrack kunt bouwen
Yamtrack is een zelfgehoste mediatrackingapplicatie die je kijk- en speellijsten voor films, tv-series, anime, manga, games, boeken en strips consolideert in één dashboard. Het haalt metadata op van TMDB en andere bronnen om uitgebreide details te geven over elk getrackt item, met voortgangsregistratie en statusbeheer.
Yamtrack zelf hosten op een VPS houdt je volledige mediaconsumptiegeschiedenis privé, zonder tracking door derden. Jellyfin-integratie maakt automatische kijkregistratie mogelijk vanaf je mediaserver, de kalenderweergave toont geplande releases, en importeren vanuit Trakt, MAL en AniList maakt de migratie van bestaande diensten eenvoudig.
Belangrijkste kenmerken van Yamtrack
Multimediatracking
Volg films, tv-series, anime, manga, games, boeken en strips in één overzichtelijk dashboard met status per item.
Jellyfin-integratie
Automatisch films en afleveringen als bekeken markeren wanneer ze worden afgespeeld in Jellyfin, zonder handmatig te loggen.
Importeren van Trakt en MAL
Migreer je bestaande kijkgeschiedenis van Trakt, MyAnimeList, AniList en andere diensten naar Yamtrack met een paar klikken.
Releasekalender
Bekijk aankomende releasedatums voor gevolgde series, films en games in een kalender om je kijkplanning te maken.
Releasemeldingen
Ontvang meldingen over nieuwe afleveringen en releases via Discord, Telegram of Slack voor elk item op je volglijst.
Waarom Yamtrack op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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