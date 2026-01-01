MetaMCP is een open source MCP (Model Context Protocol) proxy die meerdere MCP-servers aggregeert tot één enkel, uniform eindpunt. Het laat je servers groeperen in namespaces, middleware toepassen voor rate limiting en observeerbaarheid, en eindpunten blootstellen met authenticatie — allemaal zonder je bestaande MCP-clients aan te passen.

MetaMCP zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je AI-toolinfrastructuur. Verbind elke MCP-client (Cursor, Claude Desktop of aangepaste agents) met één beheerde gateway, bewaar geheimen server-side, en schaal je tool-ecosysteem zonder elke client opnieuw te configureren wanneer servers veranderen.