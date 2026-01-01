Implementeer MetaMCP met één-klik installatie.
Geïntegreerde MCP-aggregator en -gateway waarmee je al je MCP-servers kunt beheren, samenstellen en beschikbaar maken via één enkel eindpunt.
Kies een VPS-plan voor MetaMCP
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met MetaMCP kunt bouwen
MetaMCP is een open source MCP (Model Context Protocol) proxy die meerdere MCP-servers aggregeert tot één enkel, uniform eindpunt. Het laat je servers groeperen in namespaces, middleware toepassen voor rate limiting en observeerbaarheid, en eindpunten blootstellen met authenticatie — allemaal zonder je bestaande MCP-clients aan te passen.
MetaMCP zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je AI-toolinfrastructuur. Verbind elke MCP-client (Cursor, Claude Desktop of aangepaste agents) met één beheerde gateway, bewaar geheimen server-side, en schaal je tool-ecosysteem zonder elke client opnieuw te configureren wanneer servers veranderen.
Belangrijkste kenmerken van MetaMCP
MCP-serveraggregatie
Combineer een willekeurig aantal STDIO- of HTTP MCP-servers tot één uniform eindpunt waarmee je klanten zich kunnen verbinden.
Naamruimtewerkruimtes
Groepeer MCP-servers in geïsoleerde naamruimtes en wissel complete toolsets voor een eindpunt met één klik.
API-sleutel Authenticatie
Beveilig eindpunten met Bearer token-authenticatie, zodat alleen geautoriseerde clients en agents toegang hebben tot je tools.
Ingebouwde MCP-inspectietool
Controleer en debug jouw MetaMCP-endpoints intern met opgeslagen serverconfiguraties om te controleren of alles correct werkt.
Middleware Ondersteuning
Pas uitbreidbare middleware toe voor snelheidsbeperking, observeerbaarheid en beveiliging voor al het geaggregeerde MCP-verkeer.
SSO en OAuth
Ondersteuning voor OpenID Connect-providers maakt single sign-on voor bedrijven mogelijk naast lokaal Better Auth-sessiebeheer.
Waarom MetaMCP op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
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