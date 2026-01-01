Downtify is een zelfgehoste muziekdownloadapplicatie die de rijke metadata van Spotify combineert met de audiobibliotheek van YouTube. Plak elke Spotify-link — een enkele track, een album of een hele afspeellijst — en Downtify haalt de audio op en verrijkt het resulterende bestand automatisch met albumhoezen, artiestinformatie, tracknummers, songteksten en genre-tags.

De webinterface is opzettelijk minimaal: dien een URL in, ontvang een volledig getagd audiobestand. Gedownloade bestanden worden opgeslagen in een persistent volume, waardoor het eenvoudig is om de collectie te integreren met elke mediabibliotheekbeheerder. Desktopmeldingen waarschuwen je wanneer grote downloads zijn voltooid. Zelf-hosten geeft je volledige controle over je muziekbibliotheek zonder afhankelijkheid van streamingbeschikbaarheid of kosten per stream.