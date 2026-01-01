Implementeer Downtify met een één-klik-installatie.
Muziekdownloader die audio van YouTube haalt via Spotify-links, en automatisch bestanden tagt met metadata, albumhoezen en songteksten.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Downtify kunt bouwen
Downtify is een zelfgehoste muziekdownloadapplicatie die de rijke metadata van Spotify combineert met de audiobibliotheek van YouTube. Plak elke Spotify-link — een enkele track, een album of een hele afspeellijst — en Downtify haalt de audio op en verrijkt het resulterende bestand automatisch met albumhoezen, artiestinformatie, tracknummers, songteksten en genre-tags.
De webinterface is opzettelijk minimaal: dien een URL in, ontvang een volledig getagd audiobestand. Gedownloade bestanden worden opgeslagen in een persistent volume, waardoor het eenvoudig is om de collectie te integreren met elke mediabibliotheekbeheerder. Desktopmeldingen waarschuwen je wanneer grote downloads zijn voltooid. Zelf-hosten geeft je volledige controle over je muziekbibliotheek zonder afhankelijkheid van streamingbeschikbaarheid of kosten per stream.
Belangrijkste kenmerken van Downtify
Spotify-linkdownloads
Accepteert Spotify URL's voor individuele nummers, albums en afspeellijsten, en haalt vervolgens automatisch de bijbehorende audio van YouTube op.
Automatische metadatatagging
Voegt albumhoes, songteksten, artiestgegevens, tracknummers en genretags in elk gedownload bestand in voor een overzichtelijke bibliotheekorganisatie.
Ondersteuning voor batchafspeellijsten
Downloadt complete albums en afspeellijsten in één keer, waarbij wachtrijbeheer en voortgangsregistratie op de achtergrond worden afgehandeld.
Desktopmeldingen
Waarschuwt je wanneer downloads voltooid zijn, zodat je verder kunt met ander werk terwijl grote batches worden verwerkt.
Persistente opslagruimte
Slaat alle downloads op naar een toegewezen volume dat containerherstarts overleeft en integreert met externe mediabibliotheektools.
Waarom Downtify op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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