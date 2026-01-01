Implementeer PsiTransfer met één klik installatie.
Eenvoudige zelf-gehoste bestandsdeling met verlopende links, wachtwoordbeveiliging en hervatbare uploads — geen accounts vereist.
Kies een VPS-plan voor PsiTransfer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PsiTransfer kunt bouwen
PsiTransfer is een lichtgewicht, open-source bestandsoverdrachtsdienst voor het delen van bestanden via downloadlinks die verlopen — geen accounts vereist voor afzenders of ontvangers. Bestanden zijn georganiseerd in upload-buckets met configureerbare bewaartermijnen variërend van een eenmalige download tot een vervaltermijn van 8 weken. Elke bucket kan optioneel met een wachtwoord worden beveiligd met AES-versleuteling, en ontvangers kunnen alles downloaden als één enkel zip- of tar.gz-archief zonder iets te installeren.
Het zelf hosten van PsiTransfer op jouw VPS houdt bestandsoverdrachten privé: geen groottelimieten opgelegd door een cloudservice, geen bestandsmetadata verzonden naar derden, en volledige controle over bewaarbeleidsregels en opslag. Een optioneel beheerpaneel laat je actieve uploads monitoren en opslag beheren vanaf één enkele beveiligde pagina.
Belangrijkste kenmerken van PsiTransfer
Verlopende downloadlinks
Stel de bewaartermijn in van een eenmalige download tot 8 weken — bestanden en hun links worden automatisch opgeschoond wanneer ze verlopen.
Geen accounts vereist
Ontvangers downloaden bestanden rechtstreeks via een deelbare link zonder zich te registreren of in te loggen bij een dienst.
Wachtwoordbeveiligde buckets
Beveilig elke upload met AES-versleutelde bucketwachtwoorden, zodat alleen de beoogde ontvangers toegang hebben tot de gedeelde bestanden.
Hervatbare uploads
Grote bestandsuploads worden automatisch hervat na netwerkonderbrekingen met behulp van het tus.io-protocol, waardoor mislukte overdrachten bij trage verbindingen worden voorkomen.
Bulkdownloadarchief
Ontvangers kunnen alle bestanden in een bucket downloaden als één enkel zip- of tar.gz-archief met één klik, zonder bestanden afzonderlijk te downloaden.
Beheerderdashboard
Monitor alle actieve buckets, bekijk opslaggebruik en verwijder uploads vanuit een met een wachtwoord beveiligd adminpaneel op /admin.
Waarom PsiTransfer op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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