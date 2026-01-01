PsiTransfer is een lichtgewicht, open-source bestandsoverdrachtsdienst voor het delen van bestanden via downloadlinks die verlopen — geen accounts vereist voor afzenders of ontvangers. Bestanden zijn georganiseerd in upload-buckets met configureerbare bewaartermijnen variërend van een eenmalige download tot een vervaltermijn van 8 weken. Elke bucket kan optioneel met een wachtwoord worden beveiligd met AES-versleuteling, en ontvangers kunnen alles downloaden als één enkel zip- of tar.gz-archief zonder iets te installeren.

Het zelf hosten van PsiTransfer op jouw VPS houdt bestandsoverdrachten privé: geen groottelimieten opgelegd door een cloudservice, geen bestandsmetadata verzonden naar derden, en volledige controle over bewaarbeleidsregels en opslag. Een optioneel beheerpaneel laat je actieve uploads monitoren en opslag beheren vanaf één enkele beveiligde pagina.