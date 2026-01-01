MantisBT (Mantis Bug Tracker) is een langdurige open-source issue tracker, geschreven in PHP, gebruikt door softwareteams om bugs te loggen, feature requests te beheren en werk te coördineren over meerdere projecten. Gebouwd rond aanpasbare workflows, gedetailleerde per-project rechten en e-mailmeldingen, richt het zich op de discipline van issuebeheer zonder de ballast van volledige projectmanagement-suites.

Het zelf hosten van MantisBT houdt gerapporteerde defecten, bijlagen en interne discussie op infrastructuur die je beheert — essentieel voor organisaties waarvan de bugrapporten reproductiestappen, klantgegevens of bedrijfseigen code bevatten. Deze implementatie wordt geleverd met MariaDB voor een duurzame issuegeschiedenis en verwijdert de licentiekosten per gebruiker die door veel commerciële issue trackers in rekening worden gebracht.