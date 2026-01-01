Implementeer MantisBT met één klik.
Open-source bugtracker voor softwareteams om defecten te loggen, functieaanvragen te beheren en projectworkflows te coördineren.
Kies een VPS-plan voor MantisBT
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MantisBT kunt bouwen
MantisBT (Mantis Bug Tracker) is een langdurige open-source issue tracker, geschreven in PHP, gebruikt door softwareteams om bugs te loggen, feature requests te beheren en werk te coördineren over meerdere projecten. Gebouwd rond aanpasbare workflows, gedetailleerde per-project rechten en e-mailmeldingen, richt het zich op de discipline van issuebeheer zonder de ballast van volledige projectmanagement-suites.
Het zelf hosten van MantisBT houdt gerapporteerde defecten, bijlagen en interne discussie op infrastructuur die je beheert — essentieel voor organisaties waarvan de bugrapporten reproductiestappen, klantgegevens of bedrijfseigen code bevatten. Deze implementatie wordt geleverd met MariaDB voor een duurzame issuegeschiedenis en verwijdert de licentiekosten per gebruiker die door veel commerciële issue trackers in rekening worden gebracht.
Belangrijkste kenmerken van MantisBT
Aanpasbare workflows
Definieer statustransities, afhandelingsstatussen en toegangsregels per project, zodat de tracker weerspiegelt hoe elk team daadwerkelijk werk verplaatst van melding tot afhandeling.
Granulaire machtigingen
Op rollen gebaseerde toegangscontrole op project-, categorie- en veldniveau houdt gevoelige kwesties alleen zichtbaar voor de mensen die ze moeten zien.
E-mail notificaties
Configureerbare e-mailregels informeren melders, behandelaars en volgers wanneer problemen van status veranderen, zodat wordt gegarandeerd dat geen enkel defect of functieverzoek door de mazen van het net glipt.
Aangepaste velden en filters
Voeg willekeurige aangepaste velden toe aan meldingen en sla complexe filters op als benoemde weergaven om duizenden rapporten te triëren zonder context te verliezen.
Inpluggenarchitectuur
Een uitgebreid plug-in-ecosysteem breidt MantisBT uit met integratie van versiebeheer, aanvullende authenticatiemethoden en rapportage-add-ons.
REST en SOAP API's
Zowel REST- als SOAP-interfaces stellen je in staat om het aanmaken van issues te scripten, triage te automatiseren en de tracker te integreren met CI-pipelines of externe tools.
Waarom MantisBT op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.