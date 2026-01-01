Implementeer GeoNetwork met één klik installatie.
Open source catalogusapplicatie voor het beheren van georuimtelijke metadata, datasets en interactieve kaartservices.
Kies een VPS-plan voor GeoNetwork
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GeoNetwork kunt bouwen
GeoNetwork is een op standaarden gebaseerde, open-source catalogustoepassing gebouwd om georuimtelijk gerefereerde bronnen binnen organisaties te beheren. Ontwikkeld onder de OSGeo-stichting, biedt het metadata-bewerking, gefedereerd zoeken en een ingebouwde kaartviewer die standaard werken met ISO 19115/19139, Dublin Core en OGC API Records.
Het zelf hosten van GeoNetwork behoudt volledige controle over gevoelige georuimtelijke datasets, harvesting-referenties en toegangsbeleid op je eigen VPS. Deze template bundelt PostGIS voor relationele opslag en Elasticsearch voor snel geïndexeerd zoeken, zodat de catalogus direct productieklaar is zodra deze opstart.
Belangrijkste kenmerken van GeoNetwork
Ruimtelijke metadatacatalogus
Beheer ISO 19115/19139-, Dublin Core- en INSPIRE-conforme records met ingebouwde validatie en sjabloonbewerking.
Gefedereerd oogsten
Haal metadata op van CSW, OAI-PMH, WMS, WFS en andere GeoNetwork-knooppunten volgens een schema om een enkele ontdekkingslaag op te bouwen.
Elasticsearch-zoeken
Full-text en gefacetterd ruimtelijk zoeken, aangedreven door een gebundelde Elasticsearch-backend voor subseconde resultaten binnen miljoenen records.
Ingebedde kaartviewer
Bekijk een voorbeeld van WMS-, WMTS- en WFS-lagen direct vanuit een record met behulp van de geïntegreerde OpenLayers-gebaseerde kaartclient.
OGC API Records
Ontsluit catalogusinhoud via CSW 2.0.2 en de moderne OGC API Records standaard voor downstream geoportaalintegraties.
PostGIS-backend
Wordt geleverd met een PostGIS-database, zodat ruimtelijke geometrieën, koppelingen en toegangsregels blijven bestaan in een bewezen open-source GIS-engine.
Waarom GeoNetwork op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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