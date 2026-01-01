GeoNetwork is een op standaarden gebaseerde, open-source catalogustoepassing gebouwd om georuimtelijk gerefereerde bronnen binnen organisaties te beheren. Ontwikkeld onder de OSGeo-stichting, biedt het metadata-bewerking, gefedereerd zoeken en een ingebouwde kaartviewer die standaard werken met ISO 19115/19139, Dublin Core en OGC API Records.

Het zelf hosten van GeoNetwork behoudt volledige controle over gevoelige georuimtelijke datasets, harvesting-referenties en toegangsbeleid op je eigen VPS. Deze template bundelt PostGIS voor relationele opslag en Elasticsearch voor snel geïndexeerd zoeken, zodat de catalogus direct productieklaar is zodra deze opstart.