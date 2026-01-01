Implementeer Littlelink-Server met één-klik-installatie.
Staatloos, zelfgehost Linktree-alternatief voor biopagina's van makers met tientallen ingebouwde sociale merkbuttons.
Kies een VPS-plan voor Littlelink-Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Littlelink-Server kunt bouwen
Littlelink-Server is een lichtgewicht, open-source, stateless link-in-bio-dienst, gebouwd als een zelf-gehost alternatief voor Linktree. Het genereert één enkele landingspagina die al je belangrijke links samenbrengt - sociale profielen, contentkanalen, e-mail, donatiepagina's - achter één korte URL die je in elke bio kunt plaatsen.
Omdat de hele pagina wordt gegenereerd uit omgevingsvariabelen, is er geen database, geen adminpaneel en geen prijs per gebruiker. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt bezoekersverkeer, branding en analyses op infrastructuur die je beheert, met volledig eigendom van het domein en geen gegevens gedeeld met een platform van derden.
Belangrijkste kenmerken van Littlelink-Server
Staatloze container
Geen database of permanente opslag vereist - de hele pagina wordt gerenderd vanuit omgevingsvariabelen, waardoor implementaties snel en wegwerpbaar zijn.
150+ merk knoppen
Wordt geleverd met ingebouwde, herkenbare knoppen voor GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify en meer dan honderd andere diensten, standaard.
Lichte en donkere thema's
Kies tussen ingebouwde lichte en donkere presentatiemodi om bij jouw persoonlijke merk te passen zonder aangepaste CSS te schrijven.
Aangepaste knopvolgorde
Herschik de links die als eerste verschijnen door een simpele, door komma's gescheiden lijst te gebruiken, zodat de belangrijkste bestemmingen boven de vouw blijven.
Open Graph metadata
Inclusief configureerbare Open Graph- en Twitter Card-tags, zodat voorbeelden op sociale platforms je avatar, naam en biografie netjes weergeven.
Optioneel Umami Analyses
Integreert met zelf-gehoste Umami om linkklikken privé te volgen zonder cookies van derden of externe trackers.
Waarom Littlelink-Server op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.