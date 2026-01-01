OpenSpeedTest is een gratis, open-source HTML5 snelheidstestapplicatie die volledig in de browser draait zonder Flash, Java of enige client-side software te vereisen. Het meet nauwkeurig downloadsnelheid, uploadsnelheid, ping en jitter vanaf elke moderne webbrowser op telefoons, tablets, smart-tv's en desktopcomputers.

Zelf OpenSpeedTest hosten op jouw VPS geeft je een privé, onbevooroordeeld meetpunt dicht bij jouw gehoste applicaties. In tegenstelling tot openbare snelheidstestdiensten die beïnvloed worden door ISP-relaties, meet jouw instantie de werkelijke prestaties naar jouw eigen server — ideaal voor het diagnosticeren van netwerkproblemen, het verifiëren van ISP-snelheden en het benchmarken van VPN-verbindingen zonder gegevens te delen met derden.