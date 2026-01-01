Implementeer OpenSpeedTest met één-klik installatie.
Zelfgehoste HTML5 netwerksnelheidstest die download, upload, ping en jitter meet zonder plugins of diensten van derden.
Kies een VPS-plan voor OpenSpeedTest
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenSpeedTest kunt bouwen
OpenSpeedTest is een gratis, open-source HTML5 snelheidstestapplicatie die volledig in de browser draait zonder Flash, Java of enige client-side software te vereisen. Het meet nauwkeurig downloadsnelheid, uploadsnelheid, ping en jitter vanaf elke moderne webbrowser op telefoons, tablets, smart-tv's en desktopcomputers.
Zelf OpenSpeedTest hosten op jouw VPS geeft je een privé, onbevooroordeeld meetpunt dicht bij jouw gehoste applicaties. In tegenstelling tot openbare snelheidstestdiensten die beïnvloed worden door ISP-relaties, meet jouw instantie de werkelijke prestaties naar jouw eigen server — ideaal voor het diagnosticeren van netwerkproblemen, het verifiëren van ISP-snelheden en het benchmarken van VPN-verbindingen zonder gegevens te delen met derden.
Belangrijkste kenmerken van OpenSpeedTest
Pure HTML5-implementatie
Geen plug-ins, Flash of Java vereist — werkt in elke moderne browser op elk apparaat, inclusief IE10 en nieuwer.
Volledige Netwerkstatistieken
Meet downloadsnelheid, uploadsnelheid, pinglatentie en jitter in één testrun.
Lichtgewicht NGINX-server
Minimale resourcevoetafdruk betekent dat OpenSpeedTest efficiënt draait naast andere applicaties op dezelfde VPS.
Geen gegevensdeling met derden
Alle testgegevens blijven op jouw server — er worden geen snelheidsresultaten, IP-adressen of gebruiksstatistieken naar externe services gestuurd.
Responsief ontwerp
Werkt op desktop, tablet en mobiel met een schone interface, vrij van advertenties en prompts voor premium upgrades.
Waarom OpenSpeedTest op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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