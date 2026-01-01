Tiny File Manager is een compacte, open source bestandsbeheerder die volledig draait als één enkel PHP-bestand, waardoor je een complete, browsergebaseerde interface krijgt om bestanden op je server te beheren zonder SSH- of FTP-clients. Het ondersteunt het uploaden en downloaden van bestanden, kopiëren, verplaatsen, hernoemen, verwijderen, het aanmaken van archieven en een ingebouwde teksteditor — allemaal toegankelijk via een schone, responsieve web-UI.

Door Tiny File Manager zelf te hosten op je VPS houd je je bestanden onder controle en kun je rolgebaseerde toegang verlenen aan teamleden met verschillende machtigingsniveaus. De minimale voetafdruk betekent dat het naast je bestaande applicaties draait zonder merkbare resource-overhead toe te voegen.