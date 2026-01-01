Implementeer Tiny File Manager met één klik installatie.
Lichtgewicht PHP-webbestandsbeheerder in één bestand voor het uploaden, downloaden en organiseren van serverbestanden vanuit elke browser.
Kies een VPS-plan voor Tiny File Manager
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tiny File Manager kunt bouwen
Tiny File Manager is een compacte, open source bestandsbeheerder die volledig draait als één enkel PHP-bestand, waardoor je een complete, browsergebaseerde interface krijgt om bestanden op je server te beheren zonder SSH- of FTP-clients. Het ondersteunt het uploaden en downloaden van bestanden, kopiëren, verplaatsen, hernoemen, verwijderen, het aanmaken van archieven en een ingebouwde teksteditor — allemaal toegankelijk via een schone, responsieve web-UI.
Door Tiny File Manager zelf te hosten op je VPS houd je je bestanden onder controle en kun je rolgebaseerde toegang verlenen aan teamleden met verschillende machtigingsniveaus. De minimale voetafdruk betekent dat het naast je bestaande applicaties draait zonder merkbare resource-overhead toe te voegen.
Belangrijkste kenmerken van Tiny File Manager
Volledige Bestandsbewerkingen
Bestanden en mappen uploaden, downloaden, kopiëren, verplaatsen, hernoemen en verwijderen direct vanuit de browser zonder SSH- of FTP-toegang te vereisen.
Multi-usertoegang
Definieer meerdere gebruikersaccounts met individuele wachtwoorden en toegangsniveaus, inclusief alleen-lezen-rollen voor beperkte toegang.
Ingebouwde Teksteditor
Bewerk configuratiebestanden, scripts en code direct in de browser met ondersteuning voor syntaxiskleuring, zonder dat je een aparte editor nodig hebt.
Archief Ondersteuning
Maak ZIP-archieven en pak gecomprimeerde bestanden uit via de webinterface, waardoor batchoverdrachten en back-ups worden vereenvoudigd zonder commandoregeltools.
Bestand zoeken
Zoek in mappen op bestandsnaam of inhoud om snel bestanden te vinden zonder handmatig door mappenstructuren te navigeren.
Waarom Tiny File Manager op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.