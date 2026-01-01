Shoutrrr is een open-source socialmediaplanningstool, gebouwd als een zelf-gehost alternatief voor Buffer, Typefully en Hootsuite. Hiermee kun je een bericht één keer opstellen en in de wachtrij plaatsen voor X (Twitter), Bluesky en LinkedIn vanuit één dashboard, met netwerkspecifieke tekenlimiethandling, op OAuth gebaseerde accountverbindingen en een ingebouwde worker die berichten op schema op de achtergrond publiceert.

Door Shoutrrr zelf te hosten op je VPS blijven concepten, geplande wachtrijen en verbonden sociale accounts binnen je eigen infrastructuur — geen prijs per gebruiker, geen berichtquota en geen toegang van derden tot je contentstrategie. De standaard SQLite-configuratie draait in één container, terwijl persistente volumes ervoor zorgen dat uploads en gegevens herimplementaties overleven.