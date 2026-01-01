Implementeer Shoutrrr in één-klik-installatie.
Open-source zelfgehoste socialmediaplanner voor X, Bluesky en LinkedIn — schrijf één keer en publiceer overal.
Kies een VPS-plan voor Shoutrrr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Shoutrrr kunt bouwen
Shoutrrr is een open-source socialmediaplanningstool, gebouwd als een zelf-gehost alternatief voor Buffer, Typefully en Hootsuite. Hiermee kun je een bericht één keer opstellen en in de wachtrij plaatsen voor X (Twitter), Bluesky en LinkedIn vanuit één dashboard, met netwerkspecifieke tekenlimiethandling, op OAuth gebaseerde accountverbindingen en een ingebouwde worker die berichten op schema op de achtergrond publiceert.
Door Shoutrrr zelf te hosten op je VPS blijven concepten, geplande wachtrijen en verbonden sociale accounts binnen je eigen infrastructuur — geen prijs per gebruiker, geen berichtquota en geen toegang van derden tot je contentstrategie. De standaard SQLite-configuratie draait in één container, terwijl persistente volumes ervoor zorgen dat uploads en gegevens herimplementaties overleven.
Belangrijkste kenmerken van Shoutrrr
Multinetwerkpublicatie
Stel één keer een bericht op en publiceer het tegelijkertijd op X, Bluesky en LinkedIn, met tekenlimieten per platform en een voorbeeldweergave.
Achtergrondplanner
Ingebouwde wachtrij-worker en cron-scheduler publiceren je berichten op de geplande tijd zonder een browsertabblad open te houden.
OAuth-accountkoppeling
Verbind X en LinkedIn via OAuth 2.0 en Bluesky via app-wachtwoord — inloggegevens en tokens blijven binnen je eigen implementatie.
SQLite standaard
Wordt geleverd in één container met SQLite voor opslag — geen externe database of cache om te beheren, met optionele Postgres- en Redis-upgrades.
Engagementstatistieken
Ingebouwde statistieken leggen de prestaties van berichten na verloop van tijd vast, zodat je netwerken kunt vergelijken en strategie kunt verfijnen zonder externe analysetools.
Waarom Shoutrrr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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