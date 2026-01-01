ConvertX is een zelfgehoste online bestandsconverter die meer dan duizend verschillende bestandsformaten — documenten, afbeeldingen, audio, video en meer — verwerkt via een eenvoudige webinterface. Omdat de conversie volledig op je eigen server plaatsvindt, verlaten gevoelige bestanden nooit je infrastructuur en zijn er geen uploadgroottelimieten, geen watermerken en geen kosten per conversie opgelegd door een externe dienst.

Het zelf hosten van ConvertX is bijzonder waardevol voor bedrijven en organisaties met vereisten voor gegevensverwerking die het uploaden van bedrijfseigen documenten naar externe clouddiensten voorkomen. Automatische bestandsopschoning met configureerbare bewaartermijnen houdt het opslaggebruik beheersbaar, terwijl optionele gebruikersauthenticatie je laat bepalen wie de dienst kan gebruiken. Deze implementatie biedt een complete conversiedienst met persistente opslag die klaar is om elke formaatworkflow te verwerken.