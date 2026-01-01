Implementeer ConvertX met één klik installatie.
Zelf-gehoste bestandsconversiedienst die meer dan 1000 formaten ondersteunt voor documenten, afbeeldingen, audio en video met volledige privacy.
Kies een VPS-plan voor ConvertX
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ConvertX kunt bouwen
ConvertX is een zelfgehoste online bestandsconverter die meer dan duizend verschillende bestandsformaten — documenten, afbeeldingen, audio, video en meer — verwerkt via een eenvoudige webinterface. Omdat de conversie volledig op je eigen server plaatsvindt, verlaten gevoelige bestanden nooit je infrastructuur en zijn er geen uploadgroottelimieten, geen watermerken en geen kosten per conversie opgelegd door een externe dienst.
Het zelf hosten van ConvertX is bijzonder waardevol voor bedrijven en organisaties met vereisten voor gegevensverwerking die het uploaden van bedrijfseigen documenten naar externe clouddiensten voorkomen. Automatische bestandsopschoning met configureerbare bewaartermijnen houdt het opslaggebruik beheersbaar, terwijl optionele gebruikersauthenticatie je laat bepalen wie de dienst kan gebruiken. Deze implementatie biedt een complete conversiedienst met persistente opslag die klaar is om elke formaatworkflow te verwerken.
Belangrijkste kenmerken van ConvertX
1000+ formaatondersteuning
Converteer tussen vrijwel elke combinatie van document-, afbeeldings-, audio- en videoformaten zonder desktopsoftware te installeren.
Volledige bestandsvertrouwelijkheid
Bestanden worden volledig op jouw VPS verwerkt — niets wordt geüpload naar externe diensten of gezien door derden.
Automatische opschoning
Instelbare bewaartermijnen verwijderen automatisch geconverteerde bestanden na een ingesteld aantal uren om het opslaggebruik te beheren.
Gebruikersauthenticatie
Beperk de toegang met accountgebaseerde authenticatie of sta conversies toe voor niet-geauthenticeerde gebruikers voor interne teamimplementaties.
Geen groottelimieten
Converteer grote mediabestanden en bulkpartijen zonder de uploadlimieten die worden opgelegd door online conversiediensten.
Waarom ConvertX op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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