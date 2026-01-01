Implementeer WeKnora met één-klik-installatie.
Open-source LLM kennisplatform dat documenten omzet in een doorzoekbare RAG, redeneeragent en zelfonderhoudende wiki.
Kies een VPS-plan voor WeKnora
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WeKnora kunt bouwen
WeKnora is een open-source LLM-aangedreven kennisraamwerk van Tencent dat verspreide documenten transformeert in bevraagbare en redeneerbare kennisactiva. Het combineert RAG-gebaseerde vraagbeantwoording, een ReAct-agent voor redenering in meerdere stappen, en een Wiki-modus die ruwe documenten destilleert tot een zelfonderhoudende markdown-kennisbank met een interactieve kennisgraaf.
Zelf WeKnora hosten op je eigen VPS houdt eigen documenten, embeddings en gespreksgeschiedenis volledig onder jouw controle. Verbind elke van de meer dan twintig LLM-aanbieders — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, of lokale Ollama-modellen — en kies uit meerdere vectorbackends zonder gevoelige gegevens naar diensten van derden te sturen.
Belangrijkste kenmerken van WeKnora
Wikimodus
Agenten destilleren ruwe documenten tot een zelfonderhoudende markdown-kennisbank met een interactieve kennisgraaf voor het doorzoeken van relaties tussen concepten.
ReAct-agent
Een meerstaps redeneeragent orkestreert autonoom data-ophaling, MCP-tools en webzoekopdrachten om complexe zoekopdrachten te verwerken die single-shot RAG niet kan beantwoorden.
Diepe documentparsing
Lay-outbewuste extractie verwerkt meer dan tien formaten, waaronder PDF, Word, Excel, PowerPoint en gescande afbeeldingen, met behoud van tabellen, figuren en structuur.
Multi-LLM-ondersteuning
Verbind meer dan twintig LLM-providers, waaronder OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude en lokale Ollama-modellen, zonder vast te zitten aan één leverancier of opnieuw te indexeren.
Kennisgraaf ophalen
Optionele GraphRAG- en Neo4j-integratie maakt documentoverschrijdende redenering en relatiequery's mogelijk, verder dan wat platte vectorzoekopdrachten ondersteunen.
Integraties automatisch synchroniseren
Haal documenten rechtstreeks uit Feishu, Notion en Yuque om je kennisbank af te stemmen op de systemen die je team al gebruikt.
Waarom WeKnora op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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