WeKnora is een open-source LLM-aangedreven kennisraamwerk van Tencent dat verspreide documenten transformeert in bevraagbare en redeneerbare kennisactiva. Het combineert RAG-gebaseerde vraagbeantwoording, een ReAct-agent voor redenering in meerdere stappen, en een Wiki-modus die ruwe documenten destilleert tot een zelfonderhoudende markdown-kennisbank met een interactieve kennisgraaf.

Zelf WeKnora hosten op je eigen VPS houdt eigen documenten, embeddings en gespreksgeschiedenis volledig onder jouw controle. Verbind elke van de meer dan twintig LLM-aanbieders — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, of lokale Ollama-modellen — en kies uit meerdere vectorbackends zonder gevoelige gegevens naar diensten van derden te sturen.