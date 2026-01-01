Open Archiver is een zelf-gehost, conformiteitsniveau e-mailarchiveringsplatform dat berichten van Gmail, Microsoft 365, generieke IMAP-servers en bulk PST- of MBOX-bestanden opneemt in een fraudebestendig lokaal archief. E-mails worden opgeslagen in het standaard .eml-formaat, gededupliceerd, versleuteld in rust, en geïndexeerd door Meilisearch met Apache Tika die bijlagen parseert, zodat elk woord in PDF's, Word-documenten en spreadsheets direct doorzoekbaar wordt.

Door Open Archiver zelf te hosten, blijven alle berichten, bijlagen en toegangslogboeken op je eigen infrastructuur, terwijl het nog steeds voldoet aan de bewaar-, juridische bewaring- en auditvereisten waar gereguleerde sectoren van afhankelijk zijn. Bestandshashes detecteren manipulatie, bewaarbeleidsregels automatiseren levenscyclusbeheer en een onveranderlijk audittraject registreert elke toegang.