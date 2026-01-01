Implementeer Open Archiver met één-klik-installatie.
Open source e-mailarchivering op conformiteitsniveau voor Gmail, Microsoft 365, IMAP en PST-importen met full-text zoekfunctie.
Kies een VPS-plan voor Open Archiver
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Archiver kunt bouwen
Open Archiver is een zelf-gehost, conformiteitsniveau e-mailarchiveringsplatform dat berichten van Gmail, Microsoft 365, generieke IMAP-servers en bulk PST- of MBOX-bestanden opneemt in een fraudebestendig lokaal archief. E-mails worden opgeslagen in het standaard .eml-formaat, gededupliceerd, versleuteld in rust, en geïndexeerd door Meilisearch met Apache Tika die bijlagen parseert, zodat elk woord in PDF's, Word-documenten en spreadsheets direct doorzoekbaar wordt.
Door Open Archiver zelf te hosten, blijven alle berichten, bijlagen en toegangslogboeken op je eigen infrastructuur, terwijl het nog steeds voldoet aan de bewaar-, juridische bewaring- en auditvereisten waar gereguleerde sectoren van afhankelijk zijn. Bestandshashes detecteren manipulatie, bewaarbeleidsregels automatiseren levenscyclusbeheer en een onveranderlijk audittraject registreert elke toegang.
Belangrijkste kenmerken van Open Archiver
Universele e-mailinname
Maak verbinding met Gmail, Microsoft 365, generieke IMAP-mailboxen, PST-archieven, MBOX-bestanden of gezipte .eml-exports voor eenmalige migraties en continue realtime synchronisatie.
Zoeken in bijlagen
Meilisearch indexeert elke e-mailtekst, terwijl Apache Tika tekst extraheert uit PDF, DOCX, XLSX en andere bijlagen, zodat zoekopdrachten ook in documenten kunnen zoeken.
Manipulatiebestendige opslag
Elk gearchiveerd e-mailbericht en bijlage wordt gehasht bij opname, versleuteld in rust en geverifieerd met een integriteitsrapport, zodat elke wijziging onmiddellijk wordt gedetecteerd.
Retentie en auditspoor
Granulaire bewaarbeleidsregels automatiseren levenscyclusbeheer, terwijl een onveranderlijk auditlogboek registreert wie welke berichten heeft geraadpleegd en wanneer voor compliance-rapportage.
Aansluitbare opslag
Gearchiveerde e-mails opslaan op het lokale VPS-bestandssysteem of op elke S3-compatibele objectopslagbackend, zoals AWS S3 of MinIO, zonder de implementatie te wijzigen.
Draadreconstructie
Conversatiedetectie groepeert antwoorden en doorgestuurde berichten in volledige conversaties, zodat onderzoekers de volledige context van elk bericht in één overzicht kunnen bekijken.
Waarom Open Archiver op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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