Browsergebaseerde IMAP-webmailclient met een desktopachtige interface voor het lezen, schrijven en organiseren van e-mail.
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Wat je met Roundcube kunt bouwen
Roundcube is een al lang bestaande open-source webmailclient die wordt gebruikt door hostingproviders, universiteiten en zelfhosters om elke IMAP-mailbox een snelle, moderne webinterface te geven. Het maakt verbinding met je bestaande IMAP- en SMTP-servers — het is zelf geen mailserver — wat betekent dat je je huidige mailboxprovider behoudt terwijl je een gepolijste, aanpasbare front-end krijgt met drag-and-drop mapbeheer, gesprekken in threads, contacten en een plug-insysteem.
Door Roundcube zelf te hosten op je eigen VPS blijven webmailsessies, adresboeken en gebruikersvoorkeuren op infrastructuur die je beheert, weg van webmailservices van derden die verkeer profileren of accountfuncties beperken.
Belangrijkste kenmerken van Roundcube
IMAP-webmailclient
Maakt verbinding met elke IMAP- en SMTP-server, zodat je Roundcube kunt gebruiken als front-end voor een bestaande mailbox zonder accounts te migreren.
Responsieve elastische skin
De standaard Elastic-interface past zich aan aan desktop-, tablet- en telefoonschermen, en biedt een native-achtige ervaring op alle apparaten.
Ingebouwd adresboek
Beheer persoonlijke en gedeelde contacten, contactgroepen en LDAP-mappen naast je berichten zonder de inbox te verlaten.
Inpluggeneosysteem
Breid de functionaliteit uit met plugins voor managesieve filters, tweefactorauthenticatie, agenda's, encryptie en meer.
Draadgesprekken
Groepeer gerelateerde berichten in gespreksreeksen met full-text zoeken en snelle filters om drukke mailboxen beheersbaar te houden.
Meertalige ondersteuning
Wordt geleverd met vertalingen in meer dan 70 talen en ondersteunt standaard taal- en tijdzonevoorkeuren per gebruiker.
Waarom Roundcube op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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