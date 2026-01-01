Roundcube is een al lang bestaande open-source webmailclient die wordt gebruikt door hostingproviders, universiteiten en zelfhosters om elke IMAP-mailbox een snelle, moderne webinterface te geven. Het maakt verbinding met je bestaande IMAP- en SMTP-servers — het is zelf geen mailserver — wat betekent dat je je huidige mailboxprovider behoudt terwijl je een gepolijste, aanpasbare front-end krijgt met drag-and-drop mapbeheer, gesprekken in threads, contacten en een plug-insysteem.

Door Roundcube zelf te hosten op je eigen VPS blijven webmailsessies, adresboeken en gebruikersvoorkeuren op infrastructuur die je beheert, weg van webmailservices van derden die verkeer profileren of accountfuncties beperken.