Tot wel 69% korting op WriteFreely

Implementeer WriteFreely met één-klik-installatie.

Minimalistisch open-source blogplatform gebouwd rond Markdown, afleidingsvrij schrijven en ActivityPub-federatie.

Lanceer je applicatie direct
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer WriteFreely met één-klik-installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met WriteFreely kunt bouwen

WriteFreely is een schoon, minimalistisch publicatieplatform, ontworpen rond de handeling van het schrijven. Berichten worden opgesteld in platte Markdown, de editor zit je niet in de weg, en de openbare leeservaring verwijdert reacties, advertenties en trackers — waardoor alleen de woorden overblijven. Ingebouwde ActivityPub-ondersteuning laat volgers in de Fediverse zich abonneren op je blog, rechtstreeks vanuit Mastodon en andere gefedereerde diensten.

Zelf-hosten van WriteFreely op je VPS houdt je geschriften onder je eigen domein, vrij van algoritmische feeds en platformsluitingen. De lichtgewicht Go binary gebruikt minimale middelen, bewaart alles in één enkele SQLite-database, en geeft je volledige controle over export-, theming- en federatie-instellingen.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van WriteFreely

Markdown-georiënteerde editor

Schrijf in platte Markdown met een afleidingsvrije editor die concepten automatisch opslaat en je niet in de weg zit terwijl je je concentreert op de woorden.

ActivityPub-federatie

Volgers op Mastodon en andere Fediverse-diensten kunnen zich direct abonneren op je blog, waardoor lezers worden bereikt zonder algoritmische feeds die in de weg zitten.

Schone leeservaring

Openbare berichten worden weergegeven met een typografische, advertentievrije lay-out en zonder tracking — lezers zien jouw tekst zoals jij die hebt geschreven.

Aangepaste thema's en CSS

Kies uit ingebouwde thema's of voeg aangepaste CSS toe om je blog een eigen stijl te geven zonder sjablonen aan te passen of de binaire code opnieuw op te bouwen.

Concepten en planning

Sla privéconcepten onbeperkt op, plan of publiceer vervolgens berichten wanneer je er klaar voor bent — geen externe CMS-plugins vereist.

Lichtgewicht en draagbaar

Enkele Go-binary, ondersteund door SQLite, betekent dat je hele blog in een klein volume past en migreert tussen hosts met één bestandskopie.

Waarom WriteFreely op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

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