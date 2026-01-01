WriteFreely is een schoon, minimalistisch publicatieplatform, ontworpen rond de handeling van het schrijven. Berichten worden opgesteld in platte Markdown, de editor zit je niet in de weg, en de openbare leeservaring verwijdert reacties, advertenties en trackers — waardoor alleen de woorden overblijven. Ingebouwde ActivityPub-ondersteuning laat volgers in de Fediverse zich abonneren op je blog, rechtstreeks vanuit Mastodon en andere gefedereerde diensten.

Zelf-hosten van WriteFreely op je VPS houdt je geschriften onder je eigen domein, vrij van algoritmische feeds en platformsluitingen. De lichtgewicht Go binary gebruikt minimale middelen, bewaart alles in één enkele SQLite-database, en geeft je volledige controle over export-, theming- en federatie-instellingen.