Implementeer WriteFreely met één-klik-installatie.
Minimalistisch open-source blogplatform gebouwd rond Markdown, afleidingsvrij schrijven en ActivityPub-federatie.
Kies een VPS-plan voor WriteFreely
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WriteFreely kunt bouwen
WriteFreely is een schoon, minimalistisch publicatieplatform, ontworpen rond de handeling van het schrijven. Berichten worden opgesteld in platte Markdown, de editor zit je niet in de weg, en de openbare leeservaring verwijdert reacties, advertenties en trackers — waardoor alleen de woorden overblijven. Ingebouwde ActivityPub-ondersteuning laat volgers in de Fediverse zich abonneren op je blog, rechtstreeks vanuit Mastodon en andere gefedereerde diensten.
Zelf-hosten van WriteFreely op je VPS houdt je geschriften onder je eigen domein, vrij van algoritmische feeds en platformsluitingen. De lichtgewicht Go binary gebruikt minimale middelen, bewaart alles in één enkele SQLite-database, en geeft je volledige controle over export-, theming- en federatie-instellingen.
Belangrijkste kenmerken van WriteFreely
Markdown-georiënteerde editor
Schrijf in platte Markdown met een afleidingsvrije editor die concepten automatisch opslaat en je niet in de weg zit terwijl je je concentreert op de woorden.
ActivityPub-federatie
Volgers op Mastodon en andere Fediverse-diensten kunnen zich direct abonneren op je blog, waardoor lezers worden bereikt zonder algoritmische feeds die in de weg zitten.
Schone leeservaring
Openbare berichten worden weergegeven met een typografische, advertentievrije lay-out en zonder tracking — lezers zien jouw tekst zoals jij die hebt geschreven.
Aangepaste thema's en CSS
Kies uit ingebouwde thema's of voeg aangepaste CSS toe om je blog een eigen stijl te geven zonder sjablonen aan te passen of de binaire code opnieuw op te bouwen.
Concepten en planning
Sla privéconcepten onbeperkt op, plan of publiceer vervolgens berichten wanneer je er klaar voor bent — geen externe CMS-plugins vereist.
Lichtgewicht en draagbaar
Enkele Go-binary, ondersteund door SQLite, betekent dat je hele blog in een klein volume past en migreert tussen hosts met één bestandskopie.
Waarom WriteFreely op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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