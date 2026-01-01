Installeer PrivateBin met één klik installatie.
Zero-knowledge versleutelde pastebin waarbij de server je inhoud nooit ziet — alle versleuteling en ontsleuteling vindt volledig in de browser plaats.
Kies een VPS-plan voor PrivateBin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PrivateBin kunt bouwen
PrivateBin is een minimalistische open-source pastebin waarbij de inhoud direct in de browser wordt versleuteld met 256-bits AES-GCM, voordat het de server bereikt. De decryptiesleutel bevindt zich alleen in het URL-fragment, dat browsers nooit naar de server sturen — wat betekent dat zelfs de serverbeheerder niet kan lezen wat je deelt. Met meer dan 8.000 GitHub-sterren is het een van de meest vertrouwde zero-knowledge deeltools die beschikbaar zijn.
Door PrivateBin zelf te hosten op je VPS houd je deelinfrastructuur volledig privé — geen enkele externe dienst ziet je pastes — en de lichtgewicht Alpine-container vereist minimale middelen, terwijl je volledige controle hebt over bewaarbeleidsregels, bestandsgroottelimieten en toegang.
Belangrijkste kenmerken van PrivateBin
Zero-Knowledge versleuteling
256-bit AES-GCM-versleuteling draait volledig in de browser, zodat de server alleen cijfertekst opslaat en nooit toegang heeft tot jouw platte-tekst inhoud.
Verbrand na het lezen
Eenmalige berichten worden automatisch verwijderd na de eerste weergave, waardoor ze ideaal zijn voor het delen van wachtwoorden, tokens of elk geheim dat niet permanent moet zijn.
Wachtwoordbeveiliging
Voeg een optioneel wachtwoord toe in aanvulling op de URL-gebaseerde sleutel voor een tweede beveiligingslaag voor bijzonder gevoelige plaknotities.
Syntaxisaccentuering
Meer dan 200 programmeertaalthema's maken het gemakkelijk om codefragmenten te delen en te beoordelen met leesbare opmaak en kleurgecodeerde syntaxis.
Geen accounts nodig
Iedereen met de link kan direct een paste lezen — geen aanmelding, geen tracking, en geen gebruikersgegevens verzameld of opgeslagen door de server.
Waarom PrivateBin op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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