Implementeer Erugo met één klik installatie.
Zelfgehost platform voor het delen van bestanden met gebruiksvriendelijke deellinks, wachtwoordbeveiliging, vervalbeheer en aangepaste branding.
Kies een VPS-plan voor Erugo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Erugo kunt bouwen
Erugo is een zelfgehost platform voor het delen van bestanden, gebouwd op Laravel en Vue.js, waarmee je veilig bestanden kunt verzenden en ontvangen zonder afhankelijk te zijn van cloudopslagdiensten. Gedeelde bestanden maken gebruik van gebruiksvriendelijke URL's in plaats van willekeurige tokens, en elke overdracht kan worden beveiligd met een wachtwoord, beperkt worden tot een downloadlimiet, of automatisch verlopen na een bepaalde datum of tijd.
In tegenstelling tot abonnementsgebaseerde clouddiensten slaat Erugo alle bestanden op je eigen VPS op, zonder opslaglimieten opgelegd door een prijscategorie. Een 'reverse share'-functie laat gasten bestanden rechtstreeks uploaden naar je server via een eenmalige uitnodigingslink, en aanpasbare branding zorgt ervoor dat de interface overeenkomt met je organisatie of persoonlijke domein.
Belangrijkste kenmerken van Erugo
Mensvriendelijke deellinks
Delen gebruiken leesbare, memorabele URL's in plaats van willekeurige tokens, waardoor links gemakkelijker mondeling of schriftelijk te communiceren zijn.
Wachtwoord- en vervalcontroles
Beveilig elke share met een wachtwoord, stel een maximaal aantal downloads in, of plan automatische vervaldatum in zodat bestanden niet voor onbepaalde tijd toegankelijk blijven.
Deeluploads terugdraaien
Genereer een upload-alleen uitnodigingslink zodat gasten bestanden direct naar je server kunnen uploaden zonder een account of toegang tot het controlepaneel.
E-mail notificaties
Ontvang meldingen wanneer een share wordt gedownload of wanneer een gast een omgekeerde share-upload voltooit, zonder dat handmatige controle nodig is.
Aangepaste branding en thema's
Pas logo's, achtergronden en kleurthema's aan, zodat de bestandsdeelinterface overeenkomt met jouw organisatie of persoonlijke merk.
Waarom Erugo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.