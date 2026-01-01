Erugo is een zelfgehost platform voor het delen van bestanden, gebouwd op Laravel en Vue.js, waarmee je veilig bestanden kunt verzenden en ontvangen zonder afhankelijk te zijn van cloudopslagdiensten. Gedeelde bestanden maken gebruik van gebruiksvriendelijke URL's in plaats van willekeurige tokens, en elke overdracht kan worden beveiligd met een wachtwoord, beperkt worden tot een downloadlimiet, of automatisch verlopen na een bepaalde datum of tijd.

In tegenstelling tot abonnementsgebaseerde clouddiensten slaat Erugo alle bestanden op je eigen VPS op, zonder opslaglimieten opgelegd door een prijscategorie. Een 'reverse share'-functie laat gasten bestanden rechtstreeks uploaden naar je server via een eenmalige uitnodigingslink, en aanpasbare branding zorgt ervoor dat de interface overeenkomt met je organisatie of persoonlijke domein.