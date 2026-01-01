JumpServer is een open-source Privileged Access Management (PAM)-platform dat een gecentraliseerde gateway biedt voor toegang tot alle infrastructuuractiva — servers, databases, Kubernetes-clusters en netwerkapparaten. In plaats van SSH-sleutels te distribueren of wachtwoorden direct te delen, authenticeren teams via JumpServer, dat elke verbinding proxy't, alle activiteit logt en sessies opneemt voor audit- en compliance-doeleinden. Toegang wordt geregeld door op rollen gebaseerde machtigingen en optionele goedkeuringsworkflows.

Door JumpServer zelf te hosten, blijven alle sessieopnames, toegangslogs en opgeslagen inloggegevens op je eigen infrastructuur — cruciaal voor compliance-frameworks zoals SOX, PCI-DSS en ISO 27001 die audit trails en bewijs vereisen dat toegang tot gevoelige systemen wordt gecontroleerd en gemonitord.