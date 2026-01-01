Implementeer JumpServer met één klik installatie.
Open-source beheerplatform voor bevoorrechte toegang voor gecentraliseerde SSH-, RDP- en databasetoegang tot al jouw infrastructuur.
Kies een VPS-plan voor JumpServer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met JumpServer kunt bouwen
JumpServer is een open-source Privileged Access Management (PAM)-platform dat een gecentraliseerde gateway biedt voor toegang tot alle infrastructuuractiva — servers, databases, Kubernetes-clusters en netwerkapparaten. In plaats van SSH-sleutels te distribueren of wachtwoorden direct te delen, authenticeren teams via JumpServer, dat elke verbinding proxy't, alle activiteit logt en sessies opneemt voor audit- en compliance-doeleinden. Toegang wordt geregeld door op rollen gebaseerde machtigingen en optionele goedkeuringsworkflows.
Door JumpServer zelf te hosten, blijven alle sessieopnames, toegangslogs en opgeslagen inloggegevens op je eigen infrastructuur — cruciaal voor compliance-frameworks zoals SOX, PCI-DSS en ISO 27001 die audit trails en bewijs vereisen dat toegang tot gevoelige systemen wordt gecontroleerd en gemonitord.
Belangrijkste kenmerken van JumpServer
Gecentraliseerde toegangsgateway
Routeer alle SSH-, RDP-, VNC- en databaseverbindingen via één gecontroleerde proxy, waardoor directe blootstelling van inloggegevens aan engineers wordt voorkomen.
Sessieopname en herhaling
Elke bevoorrechte sessie wordt opgenomen en kan opnieuw worden afgespeeld in de browser, waardoor beveiligingsteams een compleet forensisch spoor van alle infrastructuuractiviteit krijgen.
Rolgebaseerde toegangscontrole
Geef gebruikers toegang tot specifieke activa met fijnmazige machtigingen en tijdgebonden goedkeuringsworkflows, zodat inloggegevens nooit direct worden gedeeld.
Multiprotocolondersteuning
Beheer Linux-servers via SSH, Windows-machines via RDP of VNC, relationele databases, Kubernetes-clusters en netwerkapparaten vanaf één platform.
Ingebouwde referentiekluis
Sla inloggegevens automatisch op, roteer ze en stuur ze door, zodat gebruikers via JumpServer verbinding maken zonder ooit de onderliggende wachtwoorden te kennen.
Waarom JumpServer op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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