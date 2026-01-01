Tot wel 69% korting op Bazarr

Implementeer Bazarr met één-klik-installatie.

Geautomatiseerde ondertitelbeheerpartner voor Sonarr en Radarr die ondertitels downloadt en upgradet in je mediabibliotheek.

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AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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Implementeer Bazarr met één-klik-installatie.

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69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
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Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Bazarr kunt bouwen

Bazarr is een aanvullende applicatie voor Sonarr en Radarr die de gehele ondertitelworkflow voor je mediabibliotheek automatiseert. Het monitort je bibliotheek op nieuwe content en zoekt, downloadt en organiseert automatisch ondertitels in je voorkeurstalen via meer dan 20 providers, waaronder OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed en Podnapisi. Wanneer betere ondertitelversies beschikbaar komen, upgrade Bazarr ze automatisch — handmatig zoeken is niet nodig.

Bazarr draaien op een dedicated VPS geeft het de consistente uptime en het betrouwbare openbare IP-adres dat nodig is voor ononderbroken provider-toegang — thuisnetwerken met dynamische IP's kunnen na verloop van tijd door ondertitelproviders worden geblokkeerd. In combinatie met ondertitelsynchronisatietools die timingverschillen oplossen en ondersteuning voor SDH-tracks voor slechthorenden, levert Bazarr volledige ondertiteldekking voor elk mediabestand in je bibliotheek.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Bazarr

Sonarr en Radarr integratie

Bazarr maakt direct verbinding met je bestaande arr-setup en haalt automatisch ondertitels op voor elke film of aflevering zodra deze aan je bibliotheek wordt toegevoegd.

20+ ondertitelingsproviders

Zoek OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi en nog veel meer tegelijkertijd om de kans te maximaliseren dat je accurate ondertitels in jouw taal vindt.

Automatische kwaliteitsupgrades

Wanneer een betere ondertitelversie wordt uitgebracht voor inhoud die al in je bibliotheek staat, vervangt Bazarr het bestaande bestand automatisch zonder enige handmatige tussenkomst.

Ondertitelsynchronisatie

Ingebouwde synchronisatietools passen de ondertitelingstijd aan om overeen te komen met audiotracks, waarmee de meest voorkomende reden wordt verholpen dat ondertitels niet synchroon lopen, zelfs wanneer ze zijn gedownload van betrouwbare bronnen.

Ondersteuning voor slechthorenden

Geef de voorkeur aan SDH- of CC-ondertitels voor toegankelijkheid — Bazarr kan ondertitels voor slechthorenden prioriteit geven bij alle providers voor elk item in je bibliotheek.

Waarom Bazarr op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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