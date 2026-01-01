Implementeer Bazarr met één-klik-installatie.
Geautomatiseerde ondertitelbeheerpartner voor Sonarr en Radarr die ondertitels downloadt en upgradet in je mediabibliotheek.
Kies een VPS-plan voor Bazarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bazarr kunt bouwen
Bazarr is een aanvullende applicatie voor Sonarr en Radarr die de gehele ondertitelworkflow voor je mediabibliotheek automatiseert. Het monitort je bibliotheek op nieuwe content en zoekt, downloadt en organiseert automatisch ondertitels in je voorkeurstalen via meer dan 20 providers, waaronder OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed en Podnapisi. Wanneer betere ondertitelversies beschikbaar komen, upgrade Bazarr ze automatisch — handmatig zoeken is niet nodig.
Bazarr draaien op een dedicated VPS geeft het de consistente uptime en het betrouwbare openbare IP-adres dat nodig is voor ononderbroken provider-toegang — thuisnetwerken met dynamische IP's kunnen na verloop van tijd door ondertitelproviders worden geblokkeerd. In combinatie met ondertitelsynchronisatietools die timingverschillen oplossen en ondersteuning voor SDH-tracks voor slechthorenden, levert Bazarr volledige ondertiteldekking voor elk mediabestand in je bibliotheek.
Belangrijkste kenmerken van Bazarr
Sonarr en Radarr integratie
Bazarr maakt direct verbinding met je bestaande arr-setup en haalt automatisch ondertitels op voor elke film of aflevering zodra deze aan je bibliotheek wordt toegevoegd.
20+ ondertitelingsproviders
Zoek OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi en nog veel meer tegelijkertijd om de kans te maximaliseren dat je accurate ondertitels in jouw taal vindt.
Automatische kwaliteitsupgrades
Wanneer een betere ondertitelversie wordt uitgebracht voor inhoud die al in je bibliotheek staat, vervangt Bazarr het bestaande bestand automatisch zonder enige handmatige tussenkomst.
Ondertitelsynchronisatie
Ingebouwde synchronisatietools passen de ondertitelingstijd aan om overeen te komen met audiotracks, waarmee de meest voorkomende reden wordt verholpen dat ondertitels niet synchroon lopen, zelfs wanneer ze zijn gedownload van betrouwbare bronnen.
Ondersteuning voor slechthorenden
Geef de voorkeur aan SDH- of CC-ondertitels voor toegankelijkheid — Bazarr kan ondertitels voor slechthorenden prioriteit geven bij alle providers voor elk item in je bibliotheek.
Waarom Bazarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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