Bazarr is een aanvullende applicatie voor Sonarr en Radarr die de gehele ondertitelworkflow voor je mediabibliotheek automatiseert. Het monitort je bibliotheek op nieuwe content en zoekt, downloadt en organiseert automatisch ondertitels in je voorkeurstalen via meer dan 20 providers, waaronder OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed en Podnapisi. Wanneer betere ondertitelversies beschikbaar komen, upgrade Bazarr ze automatisch — handmatig zoeken is niet nodig.

Bazarr draaien op een dedicated VPS geeft het de consistente uptime en het betrouwbare openbare IP-adres dat nodig is voor ononderbroken provider-toegang — thuisnetwerken met dynamische IP's kunnen na verloop van tijd door ondertitelproviders worden geblokkeerd. In combinatie met ondertitelsynchronisatietools die timingverschillen oplossen en ondersteuning voor SDH-tracks voor slechthorenden, levert Bazarr volledige ondertiteldekking voor elk mediabestand in je bibliotheek.