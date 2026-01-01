Implementeer Dittofeed met een één-klik-installatie.
Open-source klantbetrokkenheidsplatform voor geautomatiseerde multichannelberichten via e-mail, sms, Slack en mobiele pushberichten.
Kies een VPS-plan voor Dittofeed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dittofeed kunt bouwen
Dittofeed is een open-source alternatief voor Braze en Iterable, gebouwd voor product- en marketingteams die volledige controle nodig hebben over klantberichten zonder per-bericht-prijsstelling. Het stelt je in staat geautomatiseerde trajecten te ontwerpen die worden geactiveerd door gebruikersgedrag — onboardingsequenties, heractiveringscampagnes, transactionele waarschuwingen en meer — via e-mail, sms, WhatsApp, Slack en mobiele pushkanalen.
Door Dittofeed zelf te hosten, blijven alle klantgebeurtenisgegevens, contactlijsten en berichtgeschiedenis op je eigen infrastructuur. Je vermijdt kosten per gebruiker en per bericht, terwijl je de mogelijkheid behoudt om direct te integreren met je datawarehouse, je eigen e-mailprovider te verbinden en te voldoen aan de vereisten voor gegevenslocatie.
Belangrijkste kenmerken van Dittofeed
Trajectautomatisering
Ontwerp meerstaps berichtenstromen die geactiveerd worden door gebruikersgebeurtenissen, tijdvertragingen of segmentlidmaatschap met een visuele drag-and-drop-editor.
Meerkanaalslevering
Verstuur berichten via e-mail, sms, mobiele pushmeldingen, WhatsApp en Slack vanaf één platform, zonder afzonderlijke providers per kanaal te hoeven beheren.
Gedragssegmentatie
Creëer dynamische doelgroepsegmenten op basis van realtime gebruikersgebeurtenissen en -eigenschappen om de juiste gebruikers op het juiste moment te bereiken.
Templatebibliotheek
Maak en beheer versies van berichtsjablonen met een uitgebreide editor, en hergebruik ze vervolgens in meerdere trajecten en campagnes.
Leveringsanalyses
Houd openratio's, klikratio's, conversies en bezorgfouten per traject en kanaal bij om de berichtgeving na verloop van tijd te optimaliseren.
Waarom Dittofeed op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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