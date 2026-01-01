Dittofeed is een open-source alternatief voor Braze en Iterable, gebouwd voor product- en marketingteams die volledige controle nodig hebben over klantberichten zonder per-bericht-prijsstelling. Het stelt je in staat geautomatiseerde trajecten te ontwerpen die worden geactiveerd door gebruikersgedrag — onboardingsequenties, heractiveringscampagnes, transactionele waarschuwingen en meer — via e-mail, sms, WhatsApp, Slack en mobiele pushkanalen.

Door Dittofeed zelf te hosten, blijven alle klantgebeurtenisgegevens, contactlijsten en berichtgeschiedenis op je eigen infrastructuur. Je vermijdt kosten per gebruiker en per bericht, terwijl je de mogelijkheid behoudt om direct te integreren met je datawarehouse, je eigen e-mailprovider te verbinden en te voldoen aan de vereisten voor gegevenslocatie.